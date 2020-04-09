網上音樂盛宴：免費睇經典歌劇‧芭蕾舞‧交響樂演奏會

美國底特律交響樂團現時網上開放昔日演奏會片段，只需登記做會員即可觀看。（美國底特律交響樂團網頁截圖）

莫斯科大劇院在Bolshoi Theatre的YouTube頻道上livestream直播，可在24小時內免費重溫。（莫斯科大劇院網頁截圖）

莫斯科大劇院的YouTube頻道上於4月1日曾直播《沙皇的新娘》。（Bolshoi Theatre YouTube影片截圖）

新型冠狀病毒全球疫情嚴峻，各國劇院、戲院等公眾場所暫時關閉。不少劇院及交響樂團都在網上開放表演，讓民眾在家抗疫期間免費觀賞，當中包括經典歌劇、芭蕾舞及樂團演出。

1.美國紐約大都會歌劇院

美國紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera House）推出了「Nightly Met Opera Streams」影音串流服務，在每日美國東部時間19:30播出（香港時間7:30），並可在23小時內免費重溫。[詳情]

2.莫斯科大劇院

莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre of Russia），由3月27日至4月10日，在Bolshoi Theatre的YouTube頻道上livestream直播，可在24小時內免費重溫。早前劇院已直播《天鵝湖》、《睡美人》和《沙皇的新娘》，4月10日將會直播《胡桃夾子》等經典劇目。[詳情]

3.美國底特律交響樂團

美國底特律交響樂團（Detroit Symphony Orchestra），擁有130年歷史，是美國歷史最悠久的樂團之一。現在網上開放昔日演奏會片段，只需登記做會員即可觀看。[詳情]

4.美國百老匯劇院

百老匯（Broadway）旗下的串流平台BroadwayHD推出7天免費歌劇網上看，包括經典作品《歌聲魅影》、《仙樂飄飄處處聞》、《CATS》等。留意用戶必須先購買每月8.99美元任看計劃，或每年99.99美元計劃，才可以開始7天免費試用。[詳情]

資料來源：美國紐約大都會歌劇院、莫斯科大劇院、美國底特律交響樂團、美國百老匯劇院

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