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網上音樂盛宴：免費睇經典歌劇‧芭蕾舞‧交響樂演奏會

文章日期：2020年04月09日

新型冠狀病毒全球疫情嚴峻，各國劇院、戲院等公眾場所暫時關閉。不少劇院及交響樂團都在網上開放表演，讓民眾在家抗疫期間免費觀賞，當中包括經典歌劇、芭蕾舞及樂團演出。

1.美國紐約大都會歌劇院

美國紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera House）推出了「Nightly Met Opera Streams」影音串流服務，在每日美國東部時間19:30播出（香港時間7:30），並可在23小時內免費重溫。[詳情]

2.莫斯科大劇院

莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre of Russia），由3月27日至4月10日，在Bolshoi Theatre的YouTube頻道上livestream直播，可在24小時內免費重溫。早前劇院已直播《天鵝湖》、《睡美人》和《沙皇的新娘》，4月10日將會直播《胡桃夾子》等經典劇目。[詳情]

3.美國底特律交響樂團

美國底特律交響樂團（Detroit Symphony Orchestra），擁有130年歷史，是美國歷史最悠久的樂團之一。現在網上開放昔日演奏會片段，只需登記做會員即可觀看。[詳情]

4.美國百老匯劇院 

百老匯（Broadway）旗下的串流平台BroadwayHD推出7天免費歌劇網上看，包括經典作品《歌聲魅影》、《仙樂飄飄處處聞》、《CATS》等。留意用戶必須先購買每月8.99美元任看計劃，或每年99.99美元計劃，才可以開始7天免費試用。[詳情]

資料來源：美國紐約大都會歌劇院莫斯科大劇院美國底特律交響樂團美國百老匯劇院

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