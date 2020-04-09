復活節甜食在家度節　朱古力蛋變出新點子

【復活節食品】英國百貨品牌Fortnum & Mason推出一系列復活節食品，圖為以Muscovado焦糖及檸檬流心製成的海鷗朱古力蛋。（圖片由相關機構提供）

【復活節食品】美國糖果品牌Sugarfina的Candy Bento Box糖果禮盒，在復活節會化身成「Bunny 2pc DYO Basket」糖果禮籃。（圖片由相關機構提供）

【復活節食品】「agnes b. Delices復活節朱古力蛋系列」有乾士多啤梨和堅果配杏仁及開心果的朱古力蛋。（圖片由相關機構提供）

【復活節食品】「agnes b. Cafe復活節蛋糕及曲奇棒棒糖系列」有小雞和兔子等不同造型的曲奇棒棒糖。（圖片由相關機構提供）

【復活節食品】「agnes b. Cafe復活節蛋糕及曲奇棒棒糖系列」提供熱帶水果香草口味的復活節蛋糕。（圖片由相關機構提供）

今年復活節，因新型冠狀病毒肺炎疫情要留家抗疫，大家不妨準備朱古力蛋、糖果等應節甜食，在家都可以充滿復活節氣氛！

Godiva鏤空手工復活蛋

Godiva推出限定手工朱古力復活蛋，表面以白朱古力裝飾，鏤空蛋殼採用71%坦桑尼亞黑朱古力製成，敲開鏤空蛋殼內藏5顆朱古力，包括2顆橘子味牛奶朱古力小雞、1顆焦糖榛果碎、1顆香草朱古力及1顆黑朱古力。[詳情]

agnes b. Cafe朱古力復活蛋

agnes b. Cafe於今個復活節推出2個系列的應節食品：「復活節蛋糕及曲奇棒棒糖系列」包括熱帶水果香草口味的蛋糕，以及小雞和兔子造型曲奇棒棒糖；「復活節朱古力蛋系列」則有乾士多啤梨和堅果配杏仁及開心果的朱古力蛋，同期亦有不同色彩繽紛的復活蛋朱古力禮盒應市。[詳情]

Sugarfina兔子造型糖果禮籃

美國糖果品牌Sugarfina的Candy Bento Box糖果禮盒，在復活節會化身為「Bunny 2pc DYO Basket」糖果禮籃，禮籃設計成粉色兔子造型，配上毛茸茸的尾巴和仿皮手帶，造型活潑可愛，買家可自選2款糖果製作心水糖果禮籃。此外，復活節動物造型糖果小盒新出「Lamb」Milk Chocolate Marshmallow Eggs棉花糖朱古力，共有4款限定糖果，為節日添上甜蜜。[詳情]

Fortnum & Mason朱古力蛋造型多

英國百貨品牌Fortnum & Mason推出一系列應節甜食，包括以Muscovado焦糖及檸檬流心製成的海鷗朱古力蛋、金色的朱古力果仁及牛奶朱古力小雞火柴盒等，更有復活節限定花茶和復活節歡樂禮籃任你選。[詳情]

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

復活節美食：

【有片‧復活節食譜】香噴噴復活蛋玻璃曲奇

【有片‧復活節食譜】兔仔復活蛋棉花糖 親子齊發揮創意

食譜：香蕉肉桂純素蛋糕

罐頭煮出美食！罐頭3食譜：車厘茄吞拿魚沙律‧糖醋麵伴雞翼‧番茄部隊鍋

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm