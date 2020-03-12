低糖版「400次咖啡」熱量少七成！營養師教路：用稀少糖+熱奶取代砂糖

「400次咖啡」最近成為全城熱話，不少人都跟着食譜DIY製作。流行原因是做法簡單，只須用1:1:1的咖啡粉、糖和水，再手動攪拌400次至淺啡色即可。

如果想健康享受「400次咖啡」，怎麼辦？澳洲註冊營養師、Nutri Life營養顧問中心創辦人謝詠瑩（Gloria）以稀少糖代替白砂糖製作「400次咖啡」，並分享成果，以及講解「400次咖啡」不同版本的分別。

正常版「400次咖啡」奶蓋約含109kcal

謝詠瑩表示，一般「400次咖啡」的奶蓋以2湯匙咖啡粉、2湯匙糖及2湯匙熱水製成。2湯匙咖啡粉約含13kcal，2湯匙糖約含96kcal，製成的奶蓋約含109kcal。

低糖版「400次咖啡」奶蓋約含31kcal

謝詠瑩把成分換以2湯匙咖啡粉、2茶匙稀少糖及2湯匙熱全脂奶，由於稀少糖不含熱量，2湯匙全脂奶約含18kcal，製成的奶蓋約含31kcal，比起以砂糖製作的熱量少七成。

謝詠瑩解釋，稀少糖是從天然植物提取的代糖，美國食品藥品監督管理局（FDA）認為稀少糖為安全食用的食品。稀少糖的甜度比砂糖高，熱量近乎零。稀少糖進入人體後，因為不懂進行代謝，所以近乎不會被吸收便排出體外。

建議用無糖杏仁奶更健康

除了上層的奶蓋，奶蓋下所加的飲品同樣需要留意。一般「400次咖啡」所用的飲品為全脂牛奶，全脂牛奶的卡路里較高，200毫升全脂牛奶約含122kcal。謝詠瑩建議，用無糖杏仁奶較為健康，只有32kcal，而用無糖豆奶及脫脂奶的卡路里亦較全脂牛奶低，分別含67kcal及76kcal。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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