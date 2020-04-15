消委會報告‧食鹽：一圖盡覽9款滿分食鹽　不含金屬污染物、微塑膠、塑化劑

鹽是入廚不可或缺調味品，消委會測試市面39款預先包裝食鹽，發現逾六成樣本驗出金屬污染物，並首次在海鹽樣本中檢出多種微塑膠。

金屬污染物可影響兒童發育

消委會是次測試有25個樣本驗出含有至少一種金屬污染物。金屬污染物例如鉛、總砷和鎘等都對人體有影響。消委會表示，經飲食慢性接觸鉛可影響兒童的神經發育及降低智力，亦會影響成人血壓的收縮壓。長期攝取無機砷，可導致心血管疾病和高血壓、肺癌、皮膚癌、膀胱癌，以及皮膚病變。長期攝取鎘，會損害腎功能。

微塑膠會吸附有害化學物

塑膠污染是令人關注的環保議題，消委會報告指出，共4款樣本檢出微塑膠。現時進食微塑膠對人體的影響雖未有定論，但微塑膠會吸附有害化學物質及釋放微塑膠內的添加劑。

塑化劑DEHP或影響生殖系統發育

39個樣本中有3款驗出塑化劑DEHP（鄰苯二甲酸二），雖未超出食安中心訂定的行動水平（每公斤食物1.5毫克），但有研究稱，鄰苯二甲酸酯類塑化劑是內分泌干擾物質，長期進食可能影響生殖系統發育，以及肝臟、腎臟等器官。

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