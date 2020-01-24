「400次咖啡」熱量比Latte·Cappuccino高　營養師提醒每日宜淺嘗半杯

「400次咖啡」比其他牛奶咖啡如Latte及Cappuccino所含的熱量相差多少？營養師話你知。（facebook圖片／資料圖片／明報製圖）

「400次咖啡」爆紅，每日一杯會否影響健康？比起其他牛奶咖啡如Latte及Cappuccino，「400次咖啡」所含熱量是否較高？註冊營養師、Nutri Life營養顧問中心創辦人謝詠瑩（Gloria）話你知。

熱量較其他牛奶咖啡 高

謝詠瑩表示，一杯約8安士的「400次咖啡」，以2湯匙咖啡粉、2湯匙糖及2湯匙熱水製成奶蓋，加上奶蓋下約200毫升的全脂牛奶，熱量約含231kcal。而一般同等分量的鮮奶咖啡（Latte）及泡沫咖啡（Cappuccino），假設均以全脂牛奶製作，熱量分別為100kcal及80kcal。

飲過量或攝取糖分超標

謝詠瑩提醒，一杯「400次咖啡」約含6茶匙糖（1湯匙=3茶匙），而根據世衛建議，成年人和兒童應將每天攝入的游離糖分量降至全日攝取能量的5%至10%，或者每天大約25克（6茶匙）會更健康。因此扣除每日來自其他食物的攝取能量，如果每天都飲「400次咖啡」，建議只宜淺嘗半杯，或盡量避免每日飲用。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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