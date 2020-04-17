穀雨·二十四節氣：穀雨是採茶指標？穀雨習俗畫五毒？中文系講師話你知

穀雨是二十四節氣中，春天最後一個節氣。有人說，在穀雨這天的茶是最好，有沒有根據？（新華社資料圖片／明報製圖）

穀雨將至，它也是二十四節氣中，春天的最後一個節氣。有人說，在穀雨這天的茶是最好，有沒有根據？穀雨有什麼習俗？嶺南大學中文系講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩翻查古籍話你知。

穀雨前採焙 茶葉最貴

春天茶農採茶，穀雨屬於採茶的指標之一，清明前採製名為「明前茶」，清明後穀雨前採製名「雨前茶」，穀雨後立夏前採製名「穀雨茶」。清代《續茶經》提到西山茶於穀雨前採焙，當中茶葉極細的賣得最貴；另有清代《欽定授時通考》亦指出採茶「以清明穀雨前為佳」，過此佳期，水平會下降。

來到明代《茶經》亦有此說法，指定要在雨後晴天、日出前去採茶，以保留飽滿水分。明代《茶箋》提及嶺南一帶採茶方法，內稱南方瘴氣旺盛，要等日出之時、霧氣散去方可採茶，以保採茶人健康；書中亦提到，如穀雨當日是晴天，採到的茶葉有「治痰嗽療百病」之效。

穀雨習俗 畫五毒驅毒蟲

穀雨除了採茶，民間也有不少習俗。清代《清嘉錄》記載，穀雨時，尼庵以五色彩紙剪成五毒的形態，分別是蟾蜍、蜘蛛、蜥蜴、蛇、馬陸（亦稱千足蟲），稱作「五毒符」，之後分給善信貼在門楣、寢室和廁所，用以驅走毒蟲。書中又引述《青齊風俗記》提到，穀雨當日要畫五毒符，即畫出蠍子、蜈蚣、蛇、蜂、蜮的形狀，然後各自畫一支針去刺穿，貼於家中，用以消除毒蟲。

此外，《清嘉錄》也提到牡丹花又稱「穀雨花」，因為在穀雨時節盛放。所謂「穀雨三朝看牡丹」，是指穀雨後三日，牡丹盛開，無論是豪門望族，抑或小書齋，都會種來觀賞。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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