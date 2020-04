next

全球新型冠狀病毒疫情嚴峻,不少人都要留家工作,就連英國著名塗鴉藝術家班克西(Banksy)都轉為「在家工作」。

Banksy昨日在Instagram上載了5張在家中廁所塗鴉的相片,圖中可見牆壁畫上9隻老鼠在搗蛋,更以廁所家具的擺設作塗鴉的延伸。鏡中的老鼠似乎在計算封城的日子;鏡下一隻作狀推歪鏡架;毛巾環吊着一隻老鼠作勢踩在牙膏上,牆上留下不少濺出的牙膏痕;另一隻尾巴勾着燈掣的開關繩子;廁所板上一隻在撒尿;還有一隻在廁紙上跑。

Banksy同時留字:「妻子討厭我在家工作。」(My wife hates it when I work from home.)。網民則紛紛留言表示欣賞,建議他不如「在家隔離365日」,又表示「為你太太深感抱歉」。

