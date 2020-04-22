紫薯與紫心番薯如何分辨？營養師教路：紫心番薯帶白紋　卡路里相若

紫薯跟紫心番薯有什麼分別？鄭秀文（Sammi）日前在Instagram分享吃紫薯的片段，不少人問紫薯和紫心番薯如何分辨？加拿大註冊營養師黃穎琳接受明報網站訪問，講解紫薯和紫心番薯的分別，以及它們的內含營養。

紫心番薯 薯肉帶白紋

黃穎琳表示，雖然紫薯及紫心番薯都屬於五穀類，即是以澱粉質為主的食物，但紫薯屬於甘薯類植物，紫心番薯則屬於番薯類植物。從外觀分辨，紫薯一般比較瘦長且外皮較平滑，外皮和薯肉都是紫色，口感較軟滑；紫心番薯則較短身，外皮通常是啡色或紫色而且比較粗糙，薯肉為紫色帶白紋，口感較乾身。

Sammi在片中提及「紫薯同紫番薯完全不一樣，籠統來說，紫番薯卡路里高過紫薯，亦甜過紫薯……」，黃穎琳指出，紫薯與紫心番薯的熱量分別不算太大，紫心番薯每100克的卡路里102kcal，紫薯每100克的卡路里86kcal。

隔夜翻熱 減抗性澱粉

Sammi亦在片中教路：「蒸熟後放入雪櫃一晚，再拎出來翻熱，就會產生一種抗性澱粉，會減少卡路里的吸收……」黃穎琳解釋，抗性澱粉的確難被人體消化，因此不會被吸收，有助增加飽足感、保持腸道健康，以及穩定餐後血糖，從而減少三酸甘油脂的形成，降低壞膽固醇。抗性澱粉一般存在於如種子、全穀物如未經加工或少加工的燕麥、糙米及五穀飯等食物。黃穎琳表示，「蒸熟後再雪凍」的紫薯亦含抗性澱粉，惟含量不多，每100克紫薯約有4克抗性澱粉；如果將蒸熟後冷卻的紫薯再翻熱，有機會破壞或減少紫薯中的抗性澱粉含量。

紫心番薯 鉀量勝紫薯

黃穎琳補充，攝取充足的鉀質，有助身體排走多餘鹽分，幫助去水腫及降血壓。由於每100克紫心番薯含約816毫克的鉀，而每100克紫薯含約47毫克的鉀，紫心番薯所含的鉀質比紫薯高約17倍，因此在去水腫方面較為優勝。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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