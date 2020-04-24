在家運動：家居就地取材7物品　隨時健身毋須器材

肩膊伸展：1.左右手在背部握住毛巾，右手在頸後，左手在腰部。（圖片由受訪者提供）

黃永森建議可以用水樽、毛巾、有背靠的椅子、伸縮棒、長傘、地板階磚和咕𠱸等，在家做簡單運動。（圖片由受訪者提供）

新型冠狀病毒肺炎疫情期間，健身室、運動場關閉，有運動用品專門店中的小型家居運動器材售罄。香港註冊物理治療師、中國香港體適能總會行政總監黃永森說，在家做運動不一定需要健身器材，就地取材都可以完成一些簡易運動。

簡單道具 訓練不同部位肌肉

黃永森表示，利用家中的物品做簡單阻力訓練及自身體重鍛煉，效果已經不錯。他建議可以用水樽、毛巾、有背靠的椅子、伸縮棒、長傘、地板階磚和咕𠱸等，就可以作出不同部位的肌肉訓練。黃永森補充，曾經有科學文獻指出如果一個星期「唔郁」，大腿力量可能會減少一成；「唔郁」兩星期，肌肉力量有可能再減多半成，所以在家一定要多運動。

咕𠱸：可代替瑜伽球練習健體動作。［有片示範：初階咕𠱸操]

水樽：用盛滿水的膠水樽進行肌肉訓練，例如做手部及上背肌肉強化運動，亦可用汽水代替。

毛巾：可輔助做肩關節或腳的伸展運動，也可用大毛巾或者沙發代替瑜伽墊做瑜伽。

長傘或伸縮棒：可輔助做胸肌及肩關節伸展運動，及模擬舉重練力。

有背靠的椅子：可以做深蹲、仰臥起坐、三頭肌等運動。

地板階磚：可作速度梯，練習各類運動技巧動作。

文：黃詠賢

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