在家運動1‧咕𠱸操：3動作訓練腹部、臀部、核心肌肉【短片】

懸腿捲腹：2. 雙手提起，向咕𠱸方向伸直捲腹至接觸咕𠱸。（圖片由中國香港體適能總會提供）

懸腿捲腹：1. 屈髖曲膝90度，咕𠱸在小腿脛骨上面，雙臂伸直，攤平在頭部兩側。（圖片由中國香港體適能總會提供）

俯身挺腰：2. 伸直雙腿，保持動作穩定性，避免咕𠱸跌在地上。（圖片由中國香港體適能總會提供）

俯身挺腰：1. 用雙手及雙膝支撐身體，咕𠱸放在背上。（圖片由中國香港體適能總會提供）

疫症期間，人人留家做運動。香港註冊物理治療師、中國香港體適能總會行政總監黃永森說，在家做運動不一定需要專業健身器材，就地取材都可以做一些簡易運動。例如家中的咕𠱸，就可以做簡單3套動作，訓練腹部、臀部及核心肌肉。

（一）橋式提臀

作用：增強下肢肌肉適能。

1. 仰臥屈膝，雙腿夾實咕𠱸。

2. 緩緩地進行向上提臀10次。

（二）俯身挺腰

作用：增強核心肌群的穩定性，改善四肢及背部肌群的肌肉適能和動作協調性。

1. 用雙手及雙膝支撐身體，把咕𠱸放在背上。

2. 伸直雙腿，保持動作穩定性，避免咕𠱸跌在地上。

3. 返回原位，連續做10次。

（三）懸腿捲腹

作用：增強腹肌的肌肉適能，改善核心肌群的穩定性。

1. 屈髖曲膝90度，咕𠱸放在小腿脛骨上面，雙臂伸直，攤平在頭部兩側。

2. 雙手提起，向咕𠱸方向伸直，同時捲腹至接觸咕𠱸。

3. 返回原位，連續做10次。

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