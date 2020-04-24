在家運動1‧咕𠱸操：3動作訓練腹部、臀部、核心肌肉【短片】
文章日期：2020年04月24日
疫症期間，人人留家做運動。香港註冊物理治療師、中國香港體適能總會行政總監黃永森說，在家做運動不一定需要專業健身器材，就地取材都可以做一些簡易運動。例如家中的咕𠱸，就可以做簡單3套動作，訓練腹部、臀部及核心肌肉。
（一）橋式提臀
作用：增強下肢肌肉適能。
1. 仰臥屈膝，雙腿夾實咕𠱸。
2. 緩緩地進行向上提臀10次。
（二）俯身挺腰
作用：增強核心肌群的穩定性，改善四肢及背部肌群的肌肉適能和動作協調性。
1. 用雙手及雙膝支撐身體，把咕𠱸放在背上。
2. 伸直雙腿，保持動作穩定性，避免咕𠱸跌在地上。
3. 返回原位，連續做10次。
（三）懸腿捲腹
作用：增強腹肌的肌肉適能，改善核心肌群的穩定性。
1. 屈髖曲膝90度，咕𠱸放在小腿脛骨上面，雙臂伸直，攤平在頭部兩側。
2. 雙手提起，向咕𠱸方向伸直，同時捲腹至接觸咕𠱸。
3. 返回原位，連續做10次。
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