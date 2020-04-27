Green Monday食譜：猴頭菇黃椒蒟蒻絲

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

猴頭菇配蒟蒻絲和黃椒，配搭新鮮！身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享猴頭菇黃椒蒟蒻絲食譜，熱食凍食皆可。

猴頭菇黃椒蒟蒻絲 （4人分量）

材料：

蒟蒻絲 150克

調味猴頭菇 100克

黃椒 100克（或以青椒代替）

醬汁材料：

芝麻碎 約30毫升

味醂風調味料 約15毫升

醬油 約22.5毫升

水 約15毫升

麻油 少許

指天椒 1條

柚子胡椒 適量

製法：

1. 蒟蒻絲加少許海鹽洗淨，放入滾水煮30秒，隔水用平底鑊乾炒，炒乾水分後備用。

2. 調味猴頭菇洗淨，切成絲或粒狀，炒熟備用。指天椒切碎備用。

3. 黃椒洗淨切絲，用少許麻油炒香，加入蒟蒻絲和調味猴頭菇。

4. 加入所有醬汁材料（芝麻碎除外）略炒，蓋上鑊蓋待1分鐘，關火。

5. 加芝麻碎攪拌，即成。

小貼士：煮好後可放入雪櫃冷藏1小時，凍食更美味。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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