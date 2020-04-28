網上旅行：加拿大睇實時極光 暢遊美國國家公園
文章日期：2020年04月28日
新型冠狀病毒全球疫情嚴峻，多國封關鎖國，未能出外旅遊也可以用眼睛去旅行！有網站直播極光美景，有網站帶大家遊美國的國家公園，足不出戶都可以享受大自然。
加拿大邱吉爾 夜觀美麗極光
加拿大曼尼托巴省（Manitoba）邱吉爾（Churchill）是其中一個可以看到極光的地方。邱吉爾北部研究中心（Churchill Northern Studies Centre）在當地設置攝影機，並於網上進行直播。雖然晚冬及早春是欣賞極光的最佳時間，但見到近期網民上載的美麗極光截圖，提醒你都可以在家捉住極光的尾巴。[詳情]
Google Earth 遊美國國家公園
為慶祝4月18日至26日的美國National Park Week，Google Earth由即日起免費開放31個美國國家公園的虛擬遊覽，包括有名的大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）及優勝美地國家公園（Yosemite National Park），飽覽絕美景色。[詳情]
資料來源：Ｅxplore.org，Google Earth
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