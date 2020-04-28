網上旅行：加拿大睇實時極光　暢遊美國國家公園

新型冠狀病毒全球疫情嚴峻，在家都可以看極光美景及暢遊美國不同的國家公園，欣賞靚景。（Churchill Northern Studies Centre facebook圖片／法新社資料圖片）

新型冠狀病毒全球疫情嚴峻，多國封關鎖國，未能出外旅遊也可以用眼睛去旅行！有網站直播極光美景，有網站帶大家遊美國的國家公園，足不出戶都可以享受大自然。

加拿大邱吉爾 夜觀美麗極光

加拿大曼尼托巴省（Manitoba）邱吉爾（Churchill）是其中一個可以看到極光的地方。邱吉爾北部研究中心（Churchill Northern Studies Centre）在當地設置攝影機，並於網上進行直播。雖然晚冬及早春是欣賞極光的最佳時間，但見到近期網民上載的美麗極光截圖，提醒你都可以在家捉住極光的尾巴。[詳情]

Google Earth 遊美國國家公園

為慶祝4月18日至26日的美國National Park Week，Google Earth由即日起免費開放31個美國國家公園的虛擬遊覽，包括有名的大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）及優勝美地國家公園（Yosemite National Park），飽覽絕美景色。[詳情]

資料來源：Ｅxplore.org，Google Earth

網上欣賞系列：

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