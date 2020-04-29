消毒紙幣勿用漂白水熨斗！化學系講師：美甲驗鈔紫外線燈大多不能消毒

早前港大研究發現，新型冠狀病毒在環境中可長時間存活，在鈔票表面則存活2日。有人擔心鈔票上殘留病毒，究竟用漂白水、酒精、微波爐、熨斗或紫外線燈能否消毒？科技大學化學系理學教育助理教授陳鈞傑逐一點評，提醒市民勿用漂白水、微波爐以及熨斗作高溫消毒或清潔紙幣。

漂白水酒精熨斗或致變色變形

漂白水：有機會導致紙幣變色，亦不適宜用於硬幣的金屬表面

酒 精：會導致紙幣變色

微波爐：紙幣上因為隱藏金屬線，與金屬硬幣一樣不宜放入微波爐

熨 斗：熨斗因過熱，有機會導致紙幣變形

番梘加水輕拭 酒精可抹硬幣

陳鈞傑表示，目前尚未有實際案例證明病毒會透過鈔票或硬幣傳播，認為市民毋須過分擔心。他建議可多用電子貨幣或信用卡等，以及勤洗手，盡量不要接觸眼耳口鼻。若有擔心，亦可用番梘消毒硬幣及紙幣。方法是番梘再加水清潔紙幣，注意不要大力擦拭紙幣免其破損，而酒精有機會導致紙幣變色，但可抹硬幣及膠質的10元紙幣，使用時要遠離火種。

紫外線燈數秒可消毒成疑

對於坊間有人認為日常驗鈔及美甲用的紫外線燈有助消毒，陳鈞傑稱紫外線依照其波長分為UVA、UVB、UVC 3類，波長愈短強度愈高，UVC強度最高，多應用於殺菌；驗鈔及美甲用的的紫外線燈則大多是UVA，不能作消毒殺菌用。

對於用UVC紫外線燈照射時間多久才能消毒？陳鈞傑稱暫時未有統一標準，UVC紫外線燈照射時間愈長，消毒能力就愈高，因為紫外線能量高低會影響相應的照射時間。因此他指坊間標榜能於數秒內消毒的紫外線消毒產品，成效成疑。

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