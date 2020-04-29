食韓燒「爐邊蛋」疑沙門氏菌污染中毒　食安中心提醒煮蛋要徹底煮熟

不少人食韓燒都將生蛋打在爐邊，讓熱力將蛋慢煮以享滑溜口感。食物安全中心（食安中心）昨日在facebook發文，稱近日有市民在韓燒餐廳進食可能受沙門氏菌污染的「爐邊蛋」導致食物中毒，出現腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒徵狀。食安中心建議，雞蛋應徹底煮熟，直至蛋黃及蛋白完全凝固，才能消滅食物中的沙門氏菌等細菌，高危人士包括孕婦、幼童、長者及免疫力弱人士，不建議進食生蛋或未經煮熟的蛋類菜式。

染沙門氏菌 嚴重可致死

食安中心表示，沙門氏菌通常出現在生食或未經煮熟的蛋類菜式中，而經初步調查發現，導致是次食物中毒的原因，可能與蛋漿的貯存溫度、長時間存放於室溫及沒有徹底煮熟雞蛋有關。因為沙門氏菌可在雞蛋形成過程中，經受感染雞的生殖器官污染雞蛋；在產蛋過程中或後期，雞糞中的沙門氏菌亦可經蛋殼滲入雞蛋。

沙門氏菌感染的潛伏期由6至72小時不等，通常受感染後12至36小時會出現徵狀，包括腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒。情況嚴重者可能出現敗血症及脫水等併發症，甚至死亡。

食物安全4貼士

．食材（例如蛋漿）在烹煮前應存放在4°C或以下雪櫃內。

．食物應煮熟至中心溫度至少達75°C。

．食物煮熟後，熱食在上菜前應保持於60°C以上，冷食應保持於4°C或以下。

．煮熟的食物應立即食用，不應置於室溫超過2小時，超過4小時須棄掉。

資料來源：食安中心facebook、《食物安全焦點》

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