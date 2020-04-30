網上動物直播：非洲野生獅子大象實時睇　動物園企鵝水獺出水四圍走

香港新型冠狀病毒疫情稍緩，全球多國疫情未退，不少動物園、水族館等公眾場所仍然關閉。不少動物園及水族館都在網上實時直播，或分享動物活動的影片，讓民眾在家抗疫期間都可觀看動物的生活日常。

1.日本橫濱八景島水族館

該水族館是日本最大規模的水族館，擁有超過700種類、12萬隻以上的海洋生物。該水族館最近在twitter分享影片，讓企鵝在無人的水族館內散步，把水獺放出來在館內的行人路上四處參觀，又讓白鯨賞櫻，破格得來又可愛。

2.美國聖地牙哥動物園

聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）除了有樹熊、貓頭鷹、北極熊及企鵝等動物實時觀看外，還有特意設計給小孩觀看有關動物的資訊及互動遊戲等。[詳情]

3.美國休士頓動物園

美國休士頓動物園（Houston Zoo）提供了7個動物直播，包括犀牛、大猩猩、大象、紅鶴等。影像直播開播時間為香港時間晚上8時至上午8時。[詳情]

4.美國蒙特雷灣水族館

蒙特雷灣水族館（Monterey Bay Aquarium）提供鯊魚、水母、海龜、珊瑚礁等直播影片，請注意網上各動物直播時間不同，切勿錯過精彩時刻。[詳情]

5.非洲大自然現場直播

非洲一家旅遊體驗公司&Beyond與野生動物專家廣播WildEarth合作，推出「Bring Africa Home」的網上體驗，讓人人在家感受非洲大草原。直播可實時觀看大象、長頸鹿、獅子、獵豹等野生動物，專家們會講解野生動物的生態習性，更會在現場示範以象糞生火。[詳情]

網上欣賞系列：

‧網上紀錄片寶庫免費睇 新冠病毒‧設計‧環保題材包羅萬有

‧東京迪士尼休園4大舞台騷限時公開 網上免費睇米奇米妮反斗奇兵表演

‧足不出戶逛故宮賞雪景 VR全景近觀秦陵兵馬俑

‧哈勃太空望遠鏡啟用30年 NASA網站睇生日宇宙星象相

‧大英博物館 x Google 互動時間軸導覽世界文物

‧美國國立自然史博物館 虛擬實境睇非洲象標本 搵恐龍化石

‧荷蘭梵高博物館 虛擬實境賞名畫：梵高自畫像、向日葵

‧香港藝術館賞古今珍藏

‧網上賞花：嘉道理農場3月開花品種

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm