網上動物直播：非洲野生獅子大象實時睇 動物園企鵝水獺出水四圍走
文章日期：2020年04月30日
香港新型冠狀病毒疫情稍緩，全球多國疫情未退，不少動物園、水族館等公眾場所仍然關閉。不少動物園及水族館都在網上實時直播，或分享動物活動的影片，讓民眾在家抗疫期間都可觀看動物的生活日常。
1.日本橫濱八景島水族館
該水族館是日本最大規模的水族館，擁有超過700種類、12萬隻以上的海洋生物。該水族館最近在twitter分享影片，讓企鵝在無人的水族館內散步，把水獺放出來在館內的行人路上四處參觀，又讓白鯨賞櫻，破格得來又可愛。
2.美國聖地牙哥動物園
聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）除了有樹熊、貓頭鷹、北極熊及企鵝等動物實時觀看外，還有特意設計給小孩觀看有關動物的資訊及互動遊戲等。[詳情]
3.美國休士頓動物園
美國休士頓動物園（Houston Zoo）提供了7個動物直播，包括犀牛、大猩猩、大象、紅鶴等。影像直播開播時間為香港時間晚上8時至上午8時。[詳情]
4.美國蒙特雷灣水族館
蒙特雷灣水族館（Monterey Bay Aquarium）提供鯊魚、水母、海龜、珊瑚礁等直播影片，請注意網上各動物直播時間不同，切勿錯過精彩時刻。[詳情]
5.非洲大自然現場直播
非洲一家旅遊體驗公司&Beyond與野生動物專家廣播WildEarth合作，推出「Bring Africa Home」的網上體驗，讓人人在家感受非洲大草原。直播可實時觀看大象、長頸鹿、獅子、獵豹等野生動物，專家們會講解野生動物的生態習性，更會在現場示範以象糞生火。[詳情]
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