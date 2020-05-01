在家運動2‧毛巾操：改善肩頸痛‧寒背‧伸展大腿【短片】

後大腿伸展運動可改善腰背及髖關節柔軟度，伸展腰部及後大腿肌群，預防脊椎姿勢性毛病。（圖片由中國香港體適能總會提供）

胸部伸展運動能改善肩關節柔軟度，伸展胸肌及肩膊肌群，改善寒背。（圖片由中國香港體適能總會提供）

香港註冊物理治療師、中國香港體適能總會行政總監黃永森說，在家做運動不一定需要健身器材，就地取材都可以完成簡易運動。他教大家在家中準備一條毛巾做簡單伸展運動，有助改善肩頸痛及寒背等問題。

肩膊伸展

作用：改善肩關節柔軟度，伸展肩袖肌群。

1. 左右手握住毛巾放在背後，右手放頸後，左手放腰後。

2. 右手向上伸臂，拉動左手向上移動。

3. 維持伸展 10 秒，返回原位，重複伸展 6 次。

4. 換邊再做。

胸部伸展

作用：改善肩關節柔軟度，伸展胸肌及 肩膊 肌群， 改善 寒背。

1. 雙手放在身體前面握住毛巾兩端。

2. 雙手緩緩向上，提肩至頭頂。

3. 接下來轉肩，雙手緩緩向後移至後腰位置，再慢慢返回原位。

4. 重複6次，每次一前一後約5至10秒，舒展胸部及肩膊。

後大腿伸展

作用：改善腰背及髖關節柔軟度，伸展腰部及後大腿肌群，預防脊椎姿勢毛病。

1. 左腳伸直，右腳盤膝，毛巾繞腳，雙手握住毛巾末端。

2. 挺腰收腹，向前屈體，雙手嘗試向足踝方向握住毛巾。

3. 維持伸展10秒，返回原位，重複伸展6次。

4. 換邊再做。

注意：伸展時要量力而為，如身體有不適或感到疼痛，應立即停止，宜諮詢醫生或物理治療師等專家意見。

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