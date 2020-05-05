立夏·二十四節氣：立夏飲食宜增酸　苦瓜寒涼暫不宜吃太多

中醫提醒，立夏可適量吃酸味食物如番茄，惟苦味食物如苦瓜，因較寒涼，暫時不宜吃太多。（資料圖片）

今日（5日）是二十四節氣的立夏，立夏是夏天首個節氣，註冊中醫胡玘君表示，立夏時期春夏交替，人體肝氣漸弱，心氣漸強，因此飲食宜增酸減苦，補腎助肝，煮食時亦可多用清蒸、涼拌方法，避免太油膩。

酸味番茄 助生津健胃

胡玘君稱，天氣漸熱，人體出汗多，水分較易流失，此時可吃適量酸味食物如番茄、橙、橘、橄欖、檸檬、蘋果、梅及木瓜等，有助預防出汗過多而耗氣傷陰，同時也能生津解渴及健胃消食。

苦味芥蘭 體虛不宜食

許多人在夏天會吃苦味食物如苦瓜，胡玘君提醒，立夏為剛步入夏天的節氣，日夜溫差較大，天氣時涼時熱，未到完全炎熱，因此這時不宜進食太多苦味食物如苦瓜、苦菜、苦丁茶、芹菜及芥蘭等。一般苦味食物帶有消暑功效，但性質寒涼，女士或身體較虛弱的人在這個時候進食，或會出現頭暈、腹痛和腹瀉等徵狀。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧立夏·中醫食譜：番茄牛肝菌湯 歛陰補肝

‧立夏避免出大汗 中醫教按火菊穴紓緩頭部脹痛

‧立夏吃番茄生津清熱 中醫提醒：番茄食過量或致胃酸過多

‧立夏飲食宜忌：多吃士多啤梨·番茄·木瓜·桃 少食海蝦

‧番茄不同顏色 營養含量有不同？車厘茄纖維較高？營養師話你知

‧番茄生吃定熟食？營養師解迷思：生吃維他命C較豐富·熟食易吸收茄紅素

更多【中醫食療】：link.mingpao.com/48048.htm

更多【中醫教路】：link.mingpao.com/48049.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm