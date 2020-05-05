立夏·二十四節氣：立夏飲食宜增酸 苦瓜寒涼暫不宜吃太多
文章日期：2020年05月05日
今日（5日）是二十四節氣的立夏，立夏是夏天首個節氣，註冊中醫胡玘君表示，立夏時期春夏交替，人體肝氣漸弱，心氣漸強，因此飲食宜增酸減苦，補腎助肝，煮食時亦可多用清蒸、涼拌方法，避免太油膩。
酸味番茄 助生津健胃
胡玘君稱，天氣漸熱，人體出汗多，水分較易流失，此時可吃適量酸味食物如番茄、橙、橘、橄欖、檸檬、蘋果、梅及木瓜等，有助預防出汗過多而耗氣傷陰，同時也能生津解渴及健胃消食。
苦味芥蘭 體虛不宜食
許多人在夏天會吃苦味食物如苦瓜，胡玘君提醒，立夏為剛步入夏天的節氣，日夜溫差較大，天氣時涼時熱，未到完全炎熱，因此這時不宜進食太多苦味食物如苦瓜、苦菜、苦丁茶、芹菜及芥蘭等。一般苦味食物帶有消暑功效，但性質寒涼，女士或身體較虛弱的人在這個時候進食，或會出現頭暈、腹痛和腹瀉等徵狀。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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