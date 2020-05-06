母親節蛋糕提早預訂：玫瑰蛋糕優雅　低卡蛋糕健康

Tea WG限定版馬卡龍「櫻之頌！茶香馬卡龍」（圖片由相關機構提供）

母親節蛋糕：皇家太平洋酒店「花之絮語」白桃意大利芝士蛋糕（圖片由相關機構提供）

母親節快到，市面上推出各式母親節蛋糕。（圖片由相關機構提供）

母親節快到，想為媽媽送上心意，不妨準備一個精緻又甜蜜的蛋糕，在家與媽媽共度溫馨時光。不少蛋糕店需至少3日前訂購，想預訂特定款式要把握最後機會。

Lady M 新口味桂花千層蛋糕

Lady M在母親節前夕推出新口味桂花千層蛋糕，以逾20層的手工透薄班戟製成，每塊班戟夾着桂花忌廉，面層鋪上桂花啫喱，以乾桂花作點綴，把傳統口味蛻變西式版本。[詳情]

Vivienne Westwood Cafe 蛋糕配保鮮花套裝

Vivienne Westwood Cafe推出兩款母親節蛋糕，包括粉紅番石榴慕斯蛋糕及紅桑子三色忌廉芝士海綿蛋糕。蛋糕面有品牌立體巨型星球logo，兼可配搭保鮮花心形花架或保鮮花束的套裝購買。[詳情]

agnes b. Cafe 稀少糖製低卡蛋糕

agnes b. Cafe在今個母親節推出「La Belle Fleur蛋糕」，蛋糕以低卡路里的稀少糖製成，配上黑芝麻戚風蛋糕、黑芝麻焦糖布丁及榛子奶油；另有「La Belle Fleur迷你蛋糕」，外形為迷你粉紅花朵，小巧精緻討人喜歡。[詳情]

唯港薈 燕窩蛋糕注重健康

尖沙嘴唯港薈（Hotel ICON）推出母親節蛋糕「金絲燕士多啤梨忌廉蛋糕」，以金絲燕窩、新鮮雜莓、白朱古力雲呢拿忌廉及粉紅橄欖油海綿蛋糕製成。蛋糕採用橄欖油代替牛油，亦含較少脂肪，適合注重健康的媽媽。[詳情]

皇家太平洋 白桃意大利芝士蛋糕

皇家太平洋酒店的柏景餅店推出「花之絮語」白桃意大利芝士蛋糕，內層為粉紅色戚風蛋糕、白桃慕絲及白桃果肉啫喱，面層鋪上新鮮白桃果肉，綴以內含芒果熱情果心形朱古力的手製繡球花，造型高雅。[詳情]

聖安娜餅屋 女王造型糖公仔蛋糕

聖安娜餅屋推出母親節限定牛奶慕絲雜果脆脆蛋糕「My Queen女王」，蛋糕以來自日本、身穿淡粉紅色花瓣裙的女王造型糖公仔呈現，造型可愛。[詳情]

Patisserie Jeffery Koo玫瑰花藝術蛋糕

朱古力品牌Patisserie Jeffery Koo於今個母親節以「花．鑽」為題，推出手造玫瑰花藝術蛋糕系列，製作玫瑰花盒、玫瑰花籃及鑽石寶盒的立體造型蛋糕，多款口味可供選擇。[詳情]

Vive Cake Boutique 主題蛋糕風格迥異

Vive Cake Boutique分別與化妝品牌及花藝品牌合作，推出4款母親節主題蛋糕，包括雲呢拿海綿蛋糕配芒果柚子慕絲和伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉兩款口味；另兩款為以法國時裝品牌Coco Chanel及荷里活Wonder Woman作主題的蛋糕，滿足不同風格的媽媽。[詳情]

當文歷餅店 紅桑子玫瑰蛋糕

來自紐約的「Dominique Ansel Bakery（當文歷餅店）」推出紅桑子玫瑰蛋糕，內層以雲呢拿朱古力醬包着的蜜糖海綿蛋糕，外層以紅色鏡面、紅桑子及以色列食用玫瑰花花瓣裝飾。[詳情]

Tea WG 櫻花色茶香馬卡龍

Tea WG恒常有售不同口味的原個手工茶香蛋糕，母親節期間更推出茶品福袋，內含手工棉茶包、手工冰茶包、茶香松露朱古力及精選茶香馬卡龍等。新城市廣場新店則推出限定版「櫻之頌！茶香馬卡龍」，牛奶朱古力夾心的粉紅小圓餅是送給媽媽的另一選擇。[詳情]

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

自製母親節禮物：

‧母親節禮物DIY：黏土玫瑰 簡單易整

‧母親節禮物DIY：立體櫻花心意卡

‧母親節炮製「美食」 媽媽甜入心 朱古力甜心脆脆

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm