母親節煮大餐：網上偷師英意美名廚　煎羊架、雜菜湯、Tiramisu氹媽媽

左起：英國名廚Jamie Oliver及Gordon Ramsay在封城期間留家教煮食。(Jamie Oliver YouTube影片截圖 /Gordon Ramsay YouTube影片截圖）

母親節快到，想為媽媽煮一頓飯表達心意，不妨上網向國際星級名廚偷師，以下精選出4大廚神的烹飪頻道：

1.英國廚神Jamie Oliver

因烹飪節目《原味主廚》（The Naked Chef）而為人熟悉的英國名廚Jamie Oliver，除了電視節目外亦有經營自家YouTube頻道。因疫情關係他在YouTube上載了不少影片，包括英國Channel 4的節目《Jamie: Keep Cooking and Carry On》，鼓勵人們在疫情期間在家煮飯。[詳情]

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2.地獄廚神Gordon Ramsay

有「地獄廚神」之稱的英國名廚Gordon Ramsay，其YouTube頻道及Instagram（IG）上有不少煮食教學及快速食譜。他在IG發布了用10分鐘煮全家人餸菜的影片，不難看到他與家人互動時作為慈父的一面。[詳情]

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3.米芝蓮名廚Massimo Bottura

意大利米芝蓮三星名廚Massimo Bottura在IG上開直播，以「Kitchen Quarantine」（廚房隔離）為名，教大家如何在家煮出意式料理。[詳情]

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4.美國YouTuber Sam Zien

來自美國的著名YouTuber及食譜作家Sam Zien，其YouTube頻道的訂閱人數超過172萬。他在家分享了一系列簡單食譜，以美式菜為主打。[詳情]

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【食譜】：link.mingpao.com/48643.htm

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