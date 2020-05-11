Green Monday食譜：味噌豆乳煮南瓜椰菜

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

想煮日式素菜，不妨多運用味噌、豆乳等食材。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享味噌豆乳煮南瓜椰菜食譜，配飯吃最適合不過！

味噌豆乳煮南瓜椰菜

材料及調味：（2人分量）

南瓜 170克

椰菜 70克

四季豆 50克（可以其他豆類代替）

海鹽 少許

黑椒 少許

芝麻 適量

醬汁材料：

味噌 30克

有機亞麻籽粉 7克

孜然粉 少許

素菇粉 3/4小匙（1小匙約5毫升）

無調整豆乳 350至400毫升

黃薑粉 半小匙（1小匙約5毫升）

製法：

1.四季豆、南瓜和椰菜洗淨，四季豆切粒，南瓜去皮切粒，椰菜切絲。混合醬汁材料，可依個人喜好調整，備用。

2.用橄欖油炒四季豆，放入南瓜略炒，加少許海鹽及黑椒後，放入椰菜絲再炒。

3.加入醬汁略炒，慢火煮數分鐘。

4.可按個人喜好加入適量芝麻，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧南瓜有乜好？營養師話你知：護眼‧護膚‧護氣管

更多Green Monday素菜食譜：link.mingpao.com/57602.htm

‧猴頭菇黃椒蒟蒻絲

‧鷹嘴豆藜麥粥

‧姬松茸淮山栗子湯

‧蕪Potage·日本蕪炒甘筍猴頭菇

‧青瓜拌粉絲 帶飯上班可翻熱或涼食

‧茴香根炒萵筍

‧猴頭菇粟米湯

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm