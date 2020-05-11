Green Monday食譜：味噌豆乳煮南瓜椰菜
文章日期：2020年05月11日
想煮日式素菜，不妨多運用味噌、豆乳等食材。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享味噌豆乳煮南瓜椰菜食譜，配飯吃最適合不過！
味噌豆乳煮南瓜椰菜
材料及調味：（2人分量）
南瓜 170克
椰菜 70克
四季豆 50克（可以其他豆類代替）
海鹽 少許
黑椒 少許
芝麻 適量
醬汁材料：
味噌 30克
有機亞麻籽粉 7克
孜然粉 少許
素菇粉 3/4小匙（1小匙約5毫升）
無調整豆乳 350至400毫升
黃薑粉 半小匙（1小匙約5毫升）
製法：
1.四季豆、南瓜和椰菜洗淨，四季豆切粒，南瓜去皮切粒，椰菜切絲。混合醬汁材料，可依個人喜好調整，備用。
2.用橄欖油炒四季豆，放入南瓜略炒，加少許海鹽及黑椒後，放入椰菜絲再炒。
3.加入醬汁略炒，慢火煮數分鐘。
4.可按個人喜好加入適量芝麻，即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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