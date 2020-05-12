菜心菠菜等葉菜易殘留農藥　專家提醒避吃單一菜類

香港有機資源中心總監黃煥忠指出，一般葉菜類蟲害較多，需要使用較多的農藥，尤其是菜心、白菜、菠菜等。（圖片由香港有機資源中心提供）

香港有機資源中心日前發表報告，指出在2019年下半年間抽查市面58個菜心、白菜、莧菜及菠菜樣本，當中約七成樣本被驗出含不同的除害劑殘餘。中心總監、浸會大學生物系主任黃煥忠教授解釋，一般葉菜類較多蟲害，需施放較多農藥。他建議吃不同種類的蔬菜，避免只吃單一菜類，以防身體攝入過多農藥。

自稱有機菜心 除害劑殘餘超標

在調查報告中，其中2個本地自稱有機菜心樣本，驗出除害劑殘餘含量超出香港標準：一個來自黃大仙區竹園街市，驗出啶蟲脒（Acetamiprid）殘餘含量為1.42毫克每公斤，超標0.18倍，對人體皮膚有明顯刺激；另一個來自元朗區天盛街市，氯氟氰菊酯（Cyhalothrin）殘餘含量為0.34毫克每公斤，超標0.7倍，不慎進食可引致抽搐、咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難等。

宜吃多種菜 可選較少蟲害菜類

黃煥忠表示，一般葉菜類較多蟲害，需施放較多農藥，他建議避免吃單一種類的蔬菜。較多農藥的菜種包括：菜心、白菜、菠菜、瓜果類；較少農藥的菜種如：潺菜、韭菜、枸杞菜等。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

更多【食物安全貼士】：

‧計劃一周買餸清單居家抗疫 專家教延長蔬菜肉類保鮮期

‧話你知：甜味易壞蔬果較易殘留農藥

‧蔬菜處理4招 減低硝酸鹽致病風險！食安中心話你知

‧處理瓜果4招：刷洗後才切開‧去皮後兩小時內冷藏

‧處理沙律菜4招 防食物中毒

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm