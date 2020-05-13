浸梅酒7步驟　飲食達人教路：酒精度不宜太低　分三次加糖

烹飪教室及食材專賣店Dolce Dolce Kitchen & Gourmet創辦人、南高梅大使區碧玲（Esther Au）（圖片由受訪者提供）

浸梅酒步驟：梅子放入玻璃瓶，加入240克冰糖，注入酒，蓋上蓋子。注意冰糖需分3次加入，每次比例分別為40%、30%、30%。（圖片由受訪者提供）

浸梅酒步驟：梅子放在乾布上風乾約1小時，吹至完全乾爽。（圖片由受訪者提供）

浸梅酒步驟：梅子用水沖洗及去蒂後用燒酎消毒。（圖片由受訪者提供）

浸梅酒步驟：梅子沖洗完去蒂。（圖片由受訪者提供）

一般用於浸梅酒的日本梅子有南高梅、紫姬梅及完熟南高梅（圖）。（圖片由受訪者提供）

梅子在5至6月當造，不少人會自行浸梅酒，浸梅酒有什麼要注意？（資料圖片／明報製圖）

梅子在5至6月當造，不少人都會自行浸梅酒，烹飪教室及食材專賣店Dolce Dolce Kitchen & Gourmet創辦人、南高梅大使區碧玲（Esther Au）分享浸梅酒的步驟，以及注意事項。

梅子及酒選購注意

區碧玲表示，一般用於浸梅酒的日本梅子有南高梅、紫姬梅及完熟南高梅。3種梅子味道各有不同：南高梅味道較清香；紫姬梅帶酸，味帶蘋果香；完熟南高梅則充滿果香。大家可以根據個人口味選購適合的梅子，買梅子時宜避免揀爛梅。

選酒方面，區碧玲提醒，注意酒精度太低的酒不宜用於浸酒，用酒精度30%至35%的酒浸梅酒最香醇。她補充，日本人浸梅酒會選用果實酒White liquor或Brandy，與水果的相容性好，能帶出果實的芬芳及香氣，用果實酒釀出來的梅酒口感較清洌，味道怡人。

浸梅酒步驟

材料：梅子 1公斤、日本冰糖 600克、酒 1公升、3公升玻璃瓶 1個

步驟：

1. 梅子用水沖洗及去蒂，然後用燒酎消毒。

2. 放在乾布上風乾約1小時，吹至完全乾爽。

3. 梅子放入玻璃瓶，加入約240克冰糖，注入酒，蓋上蓋子。

4. 冰糖需分3次加入，每次比例分別為40%（240克）、30%（180克）、30%（180克）。首次已加入240克冰糖，其後每隔3星期放一次。

5. 梅酒在首星期需不時搖晃瓶子，有助加速冰糖溶化。

6. 如覺得甜度不夠可因應個人喜好加糖。

7. 放於陰涼處待半年至1年，可把梅子撈出，多放半年可令梅酒更醇厚。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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