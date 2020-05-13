浸梅酒7步驟 飲食達人教路：酒精度不宜太低 分三次加糖
文章日期：2020年05月13日
梅子在5至6月當造，不少人都會自行浸梅酒，烹飪教室及食材專賣店Dolce Dolce Kitchen & Gourmet創辦人、南高梅大使區碧玲（Esther Au）分享浸梅酒的步驟，以及注意事項。
梅子及酒選購注意
區碧玲表示，一般用於浸梅酒的日本梅子有南高梅、紫姬梅及完熟南高梅。3種梅子味道各有不同：南高梅味道較清香；紫姬梅帶酸，味帶蘋果香；完熟南高梅則充滿果香。大家可以根據個人口味選購適合的梅子，買梅子時宜避免揀爛梅。
選酒方面，區碧玲提醒，注意酒精度太低的酒不宜用於浸酒，用酒精度30%至35%的酒浸梅酒最香醇。她補充，日本人浸梅酒會選用果實酒White liquor或Brandy，與水果的相容性好，能帶出果實的芬芳及香氣，用果實酒釀出來的梅酒口感較清洌，味道怡人。
浸梅酒步驟
材料：梅子 1公斤、日本冰糖 600克、酒 1公升、3公升玻璃瓶 1個
步驟：
1. 梅子用水沖洗及去蒂，然後用燒酎消毒。
2. 放在乾布上風乾約1小時，吹至完全乾爽。
3. 梅子放入玻璃瓶，加入約240克冰糖，注入酒，蓋上蓋子。
4. 冰糖需分3次加入，每次比例分別為40%（240克）、30%（180克）、30%（180克）。首次已加入240克冰糖，其後每隔3星期放一次。
5. 梅酒在首星期需不時搖晃瓶子，有助加速冰糖溶化。
6. 如覺得甜度不夠可因應個人喜好加糖。
7. 放於陰涼處待半年至1年，可把梅子撈出，多放半年可令梅酒更醇厚。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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