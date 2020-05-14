窗口式冷氣機慳電6貼士　消委會教路：拉窗簾、加開風扇、設定高風速

天氣炎熱，消委會最新測試了市面15款3/4匹窗口式冷氣機，其中10款製冷量較聲稱略低。使用窗口式冷氣機如何慳電又涼快？消委會提供了6個使用貼士。

窗口式冷氣機慳電6貼士

1. 可拉上窗簾，以免陽光直接照射室內，盡量關閉門窗以保持室內溫度。

2. 盡量關上窗口式冷氣機的通風口，有助減少冷空氣流失或室外熱氣進入室內。

3. 設定風速在最高檔，以發揮冷氣機最佳性能，達至慳電效果。若在晚上睡眠或因高風速引致噪音，建議使用較低風速檔。

4. 同時開動冷氣機及電風扇，把冷氣吹近使用者，就可調高冷氣機溫度的同時節省電力。

5. 若冷氣機設有時間掣，可預設關機時間，避免開機時間過長或忘記關機。

6. 夏季期間約每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，以防止氣流受阻，影響效能。

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