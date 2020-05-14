消委會：膠鑊鏟忌高溫加熱　油炸攪拌食物可用木或竹鑊鏟

消委會測試市面17款中式膠鑊鏟，有樣本鏟頭前端出現熱熔情況。消委會建議，油炸或攪拌食物可使用木製或竹製廚具。（左：消委會圖片／右：明報資料圖片）

消委會報告測試市面17款中式膠鑊鏟，有樣本在200°C油浸15分鐘出現熱熔或變形，部分樣本釋出過量雜質。如何選擇應使用膠製、木製，還是竹製的鑊鏟？消委會指出，膠鑊鏟、木鑊鏟、竹鑊鏟各有優點和缺點，若需油炸或在加熱過程中長時間攪拌食物，可使用木製、竹製或其他適用的廚具。

膠鑊鏟、木鑊鏟、竹鑊鏟各有優缺

膠鑊鏟

優點：輕巧、鏟頭較薄、價格便宜、不易刮花易潔鑊塗層

缺點：在高溫下或會釋出過量雜質

使用注意：

‧避免長時間接觸熱油、酸性或含酒精的食物

‧避免將鑊鏟置於煮食器皿內與食物一同加熱

木鑊鏟及竹鑊鏟

優點：邊角不鋒利，適用於易潔鑊。天然物料屬可再生資源，比塑膠環保。

缺點：一般比膠鑊鏟厚，手柄較直和硬實，用起來未必夠靈活。冷縮熱脹下可能容易裂開，而裂開位置較難清洗。

使用注意：

‧吸水後較難晾乾，潮濕天氣下易發霉

‧使用後應抹乾及放在乾爽處免受潮

‧避免常接觸熱油、有色的食物或醬汁，長時間使用會變深色

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