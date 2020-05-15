在家運動3‧伸縮棒操：增強上下肢肌肉【短片】

提膝彎腰：可增強軀幹兩側及髖關節肌群的肌肉適能（圖片由中國香港體適能總會提供）

蹲腿挺舉：可增強上肢及下肢的肌肉適能（圖片由中國香港體適能總會提供）

左右轉體：可改善胸、腰椎關節左右旋轉活動幅度，增強腹內外斜肌及背部肌群的肌肉適能。（圖片由中國香港體適能總會提供）

家中的伸縮棒或長傘，原來也可作為伸展運動的工具。香港註冊物理治療師、中國香港體適能總會行政總監黃永森教路，善用長傘或伸縮棒，可增強上肢及下肢的肌肉適能。

動作一：左右轉體

作用：改善胸、腰椎關節左右旋轉活動幅度，增強腹內外斜肌及背部肌群的肌肉適能。

1. 手握伸縮棒兩端，將伸縮棒放肩膀後面。

2. 左右輪流轉體，連續做10次。

動作二：蹲腿挺舉

作用：增強上肢及下肢的肌肉適能。

1. 坐下，雙手握棒，較肩部略寬，挺腰收腹。

2. 蹬腿站立，同時推棒伸臂。

3. 緩緩地返回原位，連續做10次。

動作三：提膝彎腰

作用：增強軀幹兩側及髖關節肌群的肌肉適能。

1. 坐下，手握伸縮棒兩端，將棒放肩膀後面。

2. 向上提右膝，同時向同一方向側彎腰。

3. 左右重複以上動作，連續做10次。

小貼士：上述動作可按需要採用坐姿或以站立方式進行。

在家運動系列：

・在家運動2‧毛巾操：改善肩頸痛‧寒背‧伸展大腿【短片】

・在家運動1‧咕𠱸操：3動作訓練腹部、臀部、核心肌肉【短片】

・在家運動：家居就地取材7物品 隨時健身毋須器材

・在家抗疫做運動：跟住運動員操腹肌睇電視踢腳【有片示範】

・家居抗疫‧運動篇：伸展運動‧瑜伽‧活力操‧橡筋帶‧肌肉訓練 增強抵抗力【短片】

・辦公室養生：上班族久坐易肩頸腰背痛？4招伸展助紓緩

・簡單動作：伸展按摩練肌力 改善肌肉不平衡

・好Zone動：側爬伸展 腰背鬆一鬆

・有片示範：低頭族減肩頸痛！2招拉筋鬆頸 5秒夠晒數

・坐姿Dos & Don'ts！坐櫈邊最傷腰？物理治療師話你知

・有片示範：3招伸展腰部運動 紓緩久坐疲勞

・電腦族護眼6招！注意屏幕位置‧多眨眼‧眼睛做運動

・電腦族伸展5招 踢走肩頸膊手疲勞

・久坐族伸展5招 改善雙腿血液循環

・有片示範：久坐族減肩臂痛：3招改善圓肩‧網球肘

・有片示範：輕鬆做瑜伽改善腰痠背痛

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm