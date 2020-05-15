在家運動3‧伸縮棒操：增強上下肢肌肉【短片】
文章日期：2020年05月15日
家中的伸縮棒或長傘，原來也可作為伸展運動的工具。香港註冊物理治療師、中國香港體適能總會行政總監黃永森教路，善用長傘或伸縮棒，可增強上肢及下肢的肌肉適能。
動作一：左右轉體
作用：改善胸、腰椎關節左右旋轉活動幅度，增強腹內外斜肌及背部肌群的肌肉適能。
1. 手握伸縮棒兩端，將伸縮棒放肩膀後面。
2. 左右輪流轉體，連續做10次。
動作二：蹲腿挺舉
作用：增強上肢及下肢的肌肉適能。
1. 坐下，雙手握棒，較肩部略寬，挺腰收腹。
2. 蹬腿站立，同時推棒伸臂。
3. 緩緩地返回原位，連續做10次。
動作三：提膝彎腰
作用：增強軀幹兩側及髖關節肌群的肌肉適能。
1. 坐下，手握伸縮棒兩端，將棒放肩膀後面。
2. 向上提右膝，同時向同一方向側彎腰。
3. 左右重複以上動作，連續做10次。
小貼士：上述動作可按需要採用坐姿或以站立方式進行。
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