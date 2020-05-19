開傘收傘常犯錯誤　修遮達人提醒揈傘不當傷遮骨【短片】

梅雨季節雨傘傍身，原來日常使用雨傘也有不少學問。始創於清朝道光年間的雨傘店第五代傳人邱耀威，平日維修過不少雨傘，他指出一般人用雨傘時常犯錯誤，提醒大家想雨傘耐用些，開傘、收傘和揈傘都要注意。

開傘收傘 小心零件受損

邱耀威指出，打開短傘時，忌一下子大力推上，否則傘骨易被扯斷；長傘則不宜打橫開傘，因雨水黏住傘布，導致上下傘骨開傘時用力不均，傘骨容易受損。

收傘時切忌用力將雨傘綁得太緊實，宜輕力邊拍邊轉動收傘，這動作使傘骨分支能輕鬆拍齊。邱耀威指出，收起自動傘時，不少人會貪一時方便手動收傘，此舉有機會令雨傘內部零件受損。

揈傘不當 易致傘骨斷裂

下雨天，一般進入室內即會揈傘，以潑走傘上的雨水。揈傘時，不少人會把長傘直立左右自轉或左右揮動雨傘，短傘則上下搖晃或貪玩轉動傘桿，這些錯誤動作有機會令傘骨分支彎曲或零件受損。邱耀威提醒，勿把長傘打橫上下搖晃，有可能令傘骨大力撞到地下斷裂。

晾傘秘技 過雲雨後撐多陣

揈乾傘後，通常會把濕透的雨傘放入傘袋或摺好。邱耀威提醒，如果情況許可，應先把傘打開放置室內晾乾；或是待過雲雨後，撐着雨傘多一陣子，令雨傘曬乾一點才收起來。回家後要記得拿雨傘出來晾乾，否則可導致傘骨生鏽，也會縮短雨傘的壽命。

文：黃詠賢、拍攝及剪接：劉澤浩

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