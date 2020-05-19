蜜雪芒果有何特別？果商教路：外皮淺粉紅帶獨特花香

愛文芒果是港人最為熟悉的台灣芒果，果身外皮紅色帶點黃色，芒果香味很重。（圖片由受訪者提供）

蜜雪芒果一般在4月尾至5月左右當造，1個售價約60至80元。（何芍盈攝）

蜜雪芒果（左）果身外皮呈淺粉紅色，帶有獨特花香的芒果香味；夏雪芒果（右）果身外皮呈黃色，味道偏甜。（何芍盈攝）

蜜雪芒果有什麼吸引力？民建聯議員葛珮帆昨日（18日）在立法會內務委員會開會期間，被傳媒拍得經手機訂購蜜雪芒果，引來網上熱議。蜜雪芒果跟台灣的愛文芒果、夏雪芒果有何分別？「林記水果」檔主林先生話你知。

蜜雪芒果（高雄四號）

蜜雪芒果為高雄農業研究團隊近年研發的芒果，屬夏雪芒果及愛文芒果的混種。約2018年，蜜雪芒果開始在市場上流通，現時產量及供應量都很少，是台灣第二個有身分認證的芒果。

外表：果身外皮呈淺粉紅色，個頭一般不太大，有點像愛文芒果

味道：甜度比夏雪低，帶有獨特花香的芒果香味，肉質嫩滑，根比較少

當造期：4月尾至5月左右

售價：約60至80元／個

存放期：空運貨放雪櫃最長約10至14日，海運貨的存放期較短

愛文芒果

愛文芒果是港人最為熟悉的台灣芒果，原產地為美國，來到台灣後品種因為地理環境等因素而有轉變，現在的愛文芒果大多為台灣土芒果和美國愛文芒果的混種。林先生補充，愛文芒果質素參差，價錢落差較大。

外表：果身外皮紅色帶點黃色，果身較圓，個頭一般不會太大

味道：芒果香味很重，肉質嫩滑，根比較少

當造期：5月左右

售價：因質素參差約15至80元不等／個

存放期：約3至4日（海運貨）、10日左右（空運貨）

【提提你】林先生強調，芒果的存放期會因應來貨方式（空運或海運）、成熟時間等因素而不同，不能一概而論，購買時宜向店主直接查詢芒果存放期。

夏雪芒果（高雄三號）

夏雪芒果近年在香港人氣較高，是台灣土芒果、愛文芒果及水仙芒果的混種。夏雪芒果大約在2006年由高雄農業研究團隊研發，有「芒果界LV」之稱，是台灣第一個有版權、有認證的芒果。

外表：果身外皮呈黃色，個頭較大

味道：偏甜，肉質嫩滑，根比較少

當造期：5月左右

售價：約50至70元／個

存放期：夏雪芒果偏甜，抗病能力低，易起黑點及變壞，宜盡快吃。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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