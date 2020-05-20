小滿·二十四節氣：中醫教煮淡菜絲瓜湯　清熱美顏補肝腎

小滿·中醫食譜：淡菜絲瓜湯 （圖片由葉麗斌提供／資料圖片／明報製圖）

今日（20日）是二十四節氣的小滿，指麥類等夏熟作物子粒逐漸飽滿。小滿天氣潮濕炎熱，註冊中醫葉麗斌分享淡菜絲瓜湯食譜，適合夏天汗多疲倦、口乾的情況。

痛風者不宜 體質虛寒慎飲

時令絲瓜可生津美顏、清熱消暑；淡菜乾即是青口乾，性味溫鹹，有益精血，有補肝腎的作用。體質虛寒、容易腹瀉的人宜少量飲用，痛風患者則不宜飲用。

中醫食譜：淡菜絲瓜湯

材料：（2-3人分量）

淡菜乾 15克

絲瓜 2條

薑片 3至5片

水 2000毫升

鹽 少許

製法：

1. 絲瓜洗淨切塊，薑片切絲，備用。

2. 淡菜先用清水浸發30分鐘，洗淨，汆水備用。

3. 薑絲起油鑊，爆香淡菜，加入2000毫升水煮30分鐘。

4. 加入絲瓜煮10分鐘，即成。可因應個人口味加適量鹽調味。

註：各人體質不同，如有疑問，飲用前宜先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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