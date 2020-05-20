多啦A夢50周年：日本郵政發行多啦A夢紀念郵票　重現1970年代畫風

面額各63日圓的一套10張郵票，背面是多啦A夢和隨意門。（日本郵政圖片）

面額各84日圓的10張郵票，印有1970初期到1971年畫風的多啦A夢。（日本郵政圖片）

為了慶祝多啦A夢50周年，日本郵政今日（20日）正式發行2套《多啦A夢》紀念郵票，以「漫畫的多啦A夢」為主題。（日本郵政圖片）

《多啦A夢》漫畫陪伴不少港人成長，受到不同年代的讀者喜愛。為了慶祝多啦A夢50周年，日本郵政今日（20日）正式發行2套《多啦A夢》紀念郵票，以「漫畫的多啦A夢」為主題。

一套是面額各84日圓的10張郵票，印有1970初期到1971年畫風的多啦A夢與大雄相處的時光，例如坐着時光機、吃着豆沙包、戴上竹蜻蜓等。郵票上一幕幕經典畫面，別具紀念價值。

另一套是面額各63日圓的10張郵票，主題為「旅行」。郵票正面的多啦A夢到日本不同地方觀光，例如富士山、新倉山淺間五重塔、日本祭典、竹林等；郵票背面則是多啦A夢和隨意門，別具心思。

資料來源：日本郵政

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