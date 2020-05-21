木耳浸過夜可中毒致死　食安中心：木耳勿浸過久要煮熟　營養師提醒：食前浸2小時已足夠

木耳浸泡過久可致食物中毒。據內地傳媒報道，東莞一名女子日前因進食浸泡逾24小時的木耳後，出現急性肝衰竭，送院搶救後不治。東莞市疾控中心專家指出，事主出現嚴重的米酵菌酸中毒，在其血液及尿液中均檢出米酵菌酸毒素。香港食物及安全中心（食安中心）提醒，處理木耳等食用菇菌如浸泡過程不當，有機會受細菌污染，或因長時間存放於室溫而釋出毒素引致食物中毒。

食安中心指出，米酵菌酸由椰毒伯克霍爾德氏菌產生，此細菌存在於土壤及植物中，最佳生長溫度37°C，而產生椰毒伯克霍爾德氏菌的理想溫度約26°C。米酵菌酸耐熱難沖洗，中毒者會出現腹痛及嘔吐等病徵，嚴重可致肝功能異常甚至死亡。

木耳浸泡後沖水徹底煮熟

有營養師表示，木耳一般浸泡1至2小時已足夠，宜準備烹煮前才浸泡，再用水沖洗乾淨，徹底煮熟才吃[營養師提醒：食前浸2小時已夠]。東莞市疾控中心網站資料亦提醒，冷水浸泡木耳最長勿超過4小時，熱水浸泡則時間更短；如泡發超過24小時不宜進食；浸泡後吃不完可倒掉水放入雪櫃保存，因低溫能減少細菌滋生。

食安中心處理木耳6貼士

．向可靠店舖購買食用菇菌，勿自行採食野生菇類。

．選購時，勿買沾有栽培物料或有變壞現象的菇菌（如出現有色斑點、有異味、帶有黏液）。

．浸泡及烹調木耳等食用菇菌前，要先徹底清洗表面，再放入乾淨容器和水內浸泡，一次不宜浸泡過多或過久。

．浸泡後如發現菇菌有異樣、產生黏液或有異味，必須棄掉。

．浸泡後的菇菌宜盡快烹煮，並要徹底煮熟方可進食。

．如懷疑進食菇菌類引致中毒，必須立即求醫。

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