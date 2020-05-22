在家運動4‧水樽操：4動作增強肩膊手臂肌肉【短片】

二頭肌彎舉能增強手臂二頭肌的肌肉適能。（圖片由中國香港體適能總會提供）

俯身飛鳥能增強肩膊三角肌（後部）的肌肉適能。（圖片由中國香港體適能總會提供）

側平舉能增強肩膊三角肌（中部）及肩胛骨的肌肉適能。（圖片由中國香港體適能總會提供）

前平舉能增強肩膊三角肌（前部）的肌肉適能。（圖片由中國香港體適能總會提供）

在家做運動，只需兩個水樽就輕易做到。香港註冊物理治療師、中國香港體適能總會行政總監黃永森教路，準備500毫升水樽，注入一半水或按個人需要增加重量，利用水樽做4個簡單動作，有助增強肩膊及手臂的肌肉。

以下動作可採用坐姿或站着方式進行：

動作一：前平舉

作用：增強肩膊三角肌（前部）的肌肉適能。

1. 兩手各握水樽，垂直放軀幹兩側。

2. 直手向前提臂至肩部水平，保持手肘不完全伸直。

3. 緩緩地返回原位，連續做10次。

小貼士：保持手肘不完全伸直的重點是不要鎖死肘關節，避免過分伸展免軟骨受損。

動作二：側平舉

作用：增強肩膊三角肌（中部）及肩胛骨的肌肉適能。

1. 兩手各握水樽，垂直放軀幹兩側。

2. 向兩側直手提臂至肩部水平，保持手肘不完全伸直。

3. 緩緩地返回原位，連續做10次。

動作三：俯身飛鳥

作用：增強肩膊三角肌（後部）的肌肉適能。

1. 兩手各握水樽，垂直放軀幹兩側，身體傾前30至45度，挺腰收腹。

2. 向兩側直手提臂至肩部水平，保持手肘不完全伸直。

3. 緩緩地返回原位，連續做10次。

動作四：二頭肌彎舉

作用：增強手臂二頭肌的肌肉適能。

1. 兩手各握水樽，垂直放軀幹兩側。

2. 兩手同時向胸部屈臂。

3. 緩緩地返回原位，連續做10次。

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