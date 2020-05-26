戴口罩勿忘塗防曬 化妝師教路：選清爽防曬霜、撲透明碎粉

夏天太陽猛烈，女士們既要化妝，又要塗防曬，再加上戴口罩，怎樣能為皮膚減少負擔呢？化妝師Janice Lam接受明報網站訪問，分享塗防曬戴口罩的貼士。

日常防曬霜要清爽

Janice表示，戴口罩化妝可以用具遮瑕及修護成分的Tinted Moisturizer、BB Cream或CC Cream，因為這類底妝產品本身已具備足夠防曬系數，如SPF 20至30，在室內活動已足夠防禦紫外線。她提醒選擇時要留意清爽度，如果底妝質地太黏稠，容易焗住皮膚導致暗瘡出現。平日使用防水度高、防曬度數高的產品，亦較易堵塞毛孔，建議可留在戶外活動時才使用。

拍透明碎粉防脫妝

口罩緊貼肌膚，難免沾上底妝產品，Janice提醒塗防曬後，可略等一會，再用紙巾輕輕印乾多餘的防曬霜，以避免防曬霜沾上口罩。她建議可使用高清蜜粉或透明碎粉作最後定妝，盡可能預防脫妝。如擔心口罩內的熱氣會令肌膚較易出油或溶妝，也可使用控油或防汗產品。

回家徹底卸妝潔面

Janice建議，回家除口罩後，應徹底卸妝及潔面。容易生暗粒的人士如不屬敏感膚質，可以用一些低度果酸產品或清潔泥面膜，作肌膚深層清潔。清潔泥面膜一周最多用兩次，敷完皮膚後感覺略乾，可再敷保濕面膜。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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