罐頭煮出美食！沙甸魚罐頭食譜：雙重芝士辣魚通粉
文章日期：2020年05月27日
大家多了留家煮食，會好奇罐頭可以煮出什麼美食？「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士分享雙重芝士辣魚通粉食譜，教大家用沙甸魚罐頭做出美味佳餚。
雙重芝士辣魚通粉（3至4人分量）
材料：
辣茄汁沙甸魚 1罐（約155克，倘若不嘗辣可以純茄汁味代替）
通粉 約2碗（240克，可以即食通心粉代替）
芝士粉 20克
芝士片 1至3片
橄欖油 少許
鹽 少許
香草 少許（如有）
白酒 少許（如有）
製法：
1. 將沙甸魚罐頭的魚肉連汁料倒在碟上，再用叉將魚肉壓碎備用。
2. 鍋子加水煮滾，放入少許橄欖油和鹽，加入通粉攪拌，煮滾後調成中小火，煮10分鐘或至煮熟。留意通粉不宜煮太長時間，在煮滾的過程中亦需攪拌，以免沾鍋。
3. 通粉用隔篩隔去水分，備用。
4. 平底鑊以中火加熱，加入魚肉碎連汁料。如果想減少沙甸魚的腥味，可加入香草和白酒翻煮1分鐘。
5. 加入通粉，以芝士粉拌勻。芝士愛好者可再加入芝士片2片，稍微拌勻後熄火。
6. 將1片芝士片撕成小片，放於通粉上，加蓋5至10分鐘，將芝士焗溶，上碟後依個人喜好添加芝士粉；或可放於烤盤內，鋪上芝士和芝士粉，焗爐調至上層發熱，焗5至10分鐘或至芝士溶化至微焦後，上碟即成。
小貼士：如家中有火腿、香腸等食材，亦可依個人喜好，適量加入。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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