冰袖如何助降溫？大學紡織系教授解構瞬間清涼3原理

冰袖（涼感防曬手袖，cooling sleeves）趨普遍，其實冰袖如何降溫？香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲博士表示，冰袖一般利用熱傳導或熱轉移的原理，在布料與皮膚接觸時，迅速將皮膚散發的熱量傳導至布料，讓人瞬間感到清涼。

原理1：紡紗過程加礦石粉末

葉曉雲稱，布料能做到導熱降溫，常見方法是在纖維的紡紗過程中添加礦石粉末，利用礦石吸熱快和散熱快的特性，迅速將人體的熱量傳至布料，以達致快速降溫。但當布料的溫度與人體皮膚的溫度達到平衡時，涼快的感覺就會變得不明顯。

原理2：冷卻聚合物遇汗水吸熱

市面上另有部分冰袖，是將冷卻聚合物（cooling polymer）加入布料，藉由該聚合物與汗水結合引起吸熱的特性，使布料溫度降低而帶來清涼感覺。

原理3：冰絲面料有助排汗

部分冰袖則以冰絲製作，冰絲是粘膠纖維，為人造纖維的一種，多用於針織服飾。冰絲織造後經處理，能使面料內部具疏水性，外部則有親水性。質量較好的冰袖選用濕度較適合人體的冰絲製作，因此穿着起來會較舒適且不悶熱，同時因為織法而有助排汗，更加涼爽。

葉曉雲提醒，購買防曬手袖時可以根據防曬功能、排汗功能、透氣度及透水氣度等方面揀選。留意各款冰袖的降溫原理各有不同，部分冰袖涼感較高，但紫外線防護指數（UPF，Ultraviolet Protection Factor）有機會較遜色。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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