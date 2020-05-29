在家運動5‧水桶操：增強背肌、肩膊、手臂肌肉適能【短片】

在水桶中加支裝水或其他有重量的物品，可用作增強背肌、肩膊及手臂的肌肉適能。（圖片由中國香港體適能總會提供）

硬拉能增強下背肌、臀部和大腿肌肉適能。（圖片由中國香港體適能總會提供）

俯身划船能增強背肌、肩膊、手臂的肌肉適能。（圖片由中國香港體適能總會提供）

站立划船能增強肩膊及手臂的肌肉適能。（圖片由中國香港體適能總會提供）

家中的水桶，原來也可作為負重練習。香港註冊物理治療師、中國香港體適能總會行政總監黃永森教路，在水桶中加支裝水或其他有重量的物品，可用作增強背肌、肩膊及手臂的肌肉適能。

動作一：站立划船

作用：增強肩膊及手臂的肌肉適能。

1.雙腳站立稍微分開，與肩膊同寬，保持背部挺直，膝部微屈，雙手垂直將水桶握穩。

2.呼氣時，將水桶貼近身體向上拉至胸前，盡量抬起手肘。

3.吸氣時放回原本部位。

4.連續做10次。

動作二：俯身划船

作用：增強背肌、肩膊、手臂的肌肉適能。

1.面向櫈面，雙腳前後分開，保持背部挺直，前膝屈曲。

2.俯身屈髖，單手撐身；另一隻手握水桶。

3.呼氣時，屈肘垂直將水桶上拉至最高處，吸氣時返回原本位置。

4.連續做10次。

動作三：硬拉

作用：增強下背肌、臀部和大腿肌肉適能。

1.將水桶放在雙腿之間，肩寬站立，膝部微屈。

2.雙手垂直下蹲，背部和腹部收緊，直手握水桶，然後用臀部和大腿肌肉的力量站起，並把水桶拉起。

3.運動過程中要保持背部挺直、挺胸抬頭，水桶靠近腿部。

4.再把水桶放回地上，連續做10次。

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