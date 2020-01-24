6月當造芒果3種口味　果商教分辨：水蜜桃味「紅龍芒」、蜂蜜味「金蜜芒」、牛奶味「海頓芒」

海頓芒果：與愛文芒果一樣原產地為美國，有奶香味，又稱牛奶味芒果。（圖片由受訪者提供）

金蜜芒果：原產地為東南亞一帶，吃起來有蜂蜜味，味道較有層次。（圖片由受訪者提供）

紅龍芒果：聞起來帶點水蜜桃香味，外皮呈紅色和黃色，果身較長，味道清甜，芒果味較重。（圖片由受訪者提供）

（左起）6月上市的當造芒果包括：紅龍芒、海頓芒、金蜜芒。（圖片由受訪者提供）

蜜雪芒果早前因立法會議員開會期間訂購而熱爆，進入6月還有其他芒果選擇嗎？「林記水果」檔主林先生推介3種不同口味的芒果，近期踏入當造期，購買前不妨事先做定功課。

水蜜桃味芒果：紅龍芒

紅龍芒果的原產地為東南亞一帶，聞起來帶點水蜜桃香味，又稱水蜜桃芒果，但與水蜜桃完全無關係。紅龍芒果色靚味甜，適合港人口味。

外表：果身外皮呈紅色和黃色，果身較長，一般不會太小。

味道：清甜，芒果味較重，水蜜桃味則較聞起來淡。

當造期：4月至7月左右

售價：約40至60元／個，視乎大小（此為空運貨價格，海運貨較便宜，但味道或不及空運貨）

存放期：紅龍芒果不耐放而且易變壞，宜盡快吃用。

蜂蜜味芒果：金蜜芒

蜂蜜芒果的原產地為東南亞一帶，吃起來有蜂蜜味，味道較有層次。

外表：黃色外皮，果身較圓，個頭一般不會太大。

味道：有蜂蜜味，有芒果香，味道較有層次。

當造期：6月至7月左右

售價：約50至60元／個，視乎大小

存放期：室溫通常可放3至5日

牛奶味芒果：海頓芒

與愛文芒果一樣原產地為美國，有奶香味，又稱牛奶味芒果。上一代人較常吃，有懷舊的味道。

外表：果身呈紅色和黃色，果身比較圓身偏大。

味道：有奶香味，肉身厚，較多粗纖維。

當造期：6月中至7月左右

售價：約60至80元／個，視乎大小

存放期：室溫通常可放5至7日

【提提你】林先生強調，芒果的存放期會因應來貨方式（空運或海運）、成熟時間等因素而不同，不能一概而論，購買時宜向店主直接查詢芒果存放期。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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