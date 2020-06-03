鮮榨果汁、冷壓果汁、濃縮果汁營養有別 營養師教路：鮮榨果汁勿攪拌太耐
文章日期：2020年06月03日
不少人愛飲果汁以代替進食原個水果，市面上的鮮榨果汁、冷壓果汁，以及濃縮果汁在營養上有什麼分別？加拿大註冊營養師黃穎琳逐一解答，她又提醒，水果榨汁後纖維和營養素都會流失，因此飲果汁並不能代替進食原個水果。
鮮榨果汁 攪拌過程流失維他命
通常以高速榨汁機製造，過程中可能產生熱力，令水果中的維他命流失。黃穎琳建議購買時，可盡量要求水果店不要攪拌太長時間，以免營養素流失太多。
冷壓果汁 過濾果渣減非水溶性纖維
一般以慢速機器將水果切割成小塊，再以高壓從水果中提取果汁，不經任何高溫處理，能夠更好保存水果內的營養素。惟由於過程中過濾掉果渣，減少了非水溶性纖維的含量。
濃縮果汁 宜選無添加糖和鹽
水果榨汁後，再加熱以減少水分成為濃縮果汁，然後冷凍後入罐，惟加熱過程中會令水果中的營養素流失，營養價值偏低。濃縮果汁通常都會添加糖，或其他添加劑例如增味劑、穩定劑、防腐劑、色素或維他命等。黃穎琳建議購買100%的純果汁時，要留意標籤，盡量選擇無添加糖和鹽的產品。
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