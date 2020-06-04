在家運動6‧椅子操：增強手臂及核心肌肉【短片】

椅上捲腹單車能增強軀幹核心的肌肉適能，及手腳並用的運動耐力。若持續鍛煉，有助刺激心肺功能。（圖片由中國香港體適能總會提供）

椅上開合跳能增強核心肌肉適能，及手腳並用的運動耐力。若持續鍛煉，有助刺激心肺功能。（圖片由中國香港體適能總會提供）

椅上臂屈伸能增強手臂肱三頭肌的肌肉適能。（圖片由中國香港體適能總會提供）

利用家中的椅子，也可以做運動。香港註冊物理治療師、中國香港體適能總會行政總監黃永森教路，善用椅子，可用作增強核心肌肉及手臂的肌肉適能。

動作一：椅上臂屈伸

作用：增強手臂肱三頭肌的肌肉適能。

1.坐於椅子前緣，雙手撐櫈，曲膝135度。

2.臀部懸空，直手撐體。

3.屈臂讓身體下移，然後伸臂。

4.連續做10次。

動作二：椅上開合跳

作用：增強核心肌肉適能，及手腳並用的運動耐力。若持續鍛煉，有助刺激心肺功能。

1.坐於椅子前緣，雙手下垂放兩側，合腿提跟。

2.直膝張腿，同時雙手從兩側提起合掌。

3.連續做30至60秒。

動作三：椅上捲腹單車

作用：增強軀幹核心的肌肉適能，及手腳並用的運動耐力。若持續鍛煉，有助刺激心肺功能。

1.坐於椅子前緣，上背後傾靠椅背，雙手放腰側，雙腿稍稍伸直。

2.左右輪流踩腳，捲腹提膝。

3.連續做30至60秒。

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