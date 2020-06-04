facebook新推「管理動態」工具 封存刪除舊帖更方便【短片】
文章日期：2020年06月04日
facebook公布了新功能「管理動態」（Manage Activity）工具，讓用戶在同一地方可封存或刪除舊帖子，協助用戶管理自己facebook上的數碼足迹。「管理動態」工具將會在流動版介面和facebook Lite推出，稍後將在桌面版開放使用。
使用「管理動態」工具步驟：
1.iOS系統的手機，facebook App更新至最新版本（272.0）；Android系統的手機，facebook App更新至最新版本（272.0.0.50.125）
2.進入facebook App開啟「檢視你的個人檔案（See Your Profile）」
3.按「個人檔案設定（Profile Settings）」
4.選擇「活動記錄（Activity Log）」
5.再按「管理動態（Manage Activity）」
6.選擇「你的帖子（Your Posts）」
7.透過「過濾條件（Filters）」尋找不同的舊帖子，將帖子點選到「儲藏盒（Archive）」或「垃圾桶（Trash）」兩個分類之中，除可方便刪除舊帖子，也能快捷尋回已隱藏的帖子。「儲藏盒」功能可令其他facebook用戶不能看見，但用戶本人仍可檢視；移至「垃圾桶」的帖子將會在30天後自動刪除，其間用戶改變主意仍有還原機會。
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