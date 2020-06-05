芒種·二十四節氣：暑濕易攰腸胃不適　中醫教芒種養生4貼士

今日（5日）是二十四節氣的芒種，芒種代表大麥、小麥等有芒作物已經成熟，。（資料圖片）

今日（5日）是二十四節氣的芒種，芒種代表大麥、小麥等有芒作物已經成熟，天氣方面雨量增多，氣溫漸高，人體汗液不易發散。註冊中醫鄭智仁接受明報網站訪問，提醒若人體正氣不足，或天氣熱而多食生冷食物易損脾胃，加上外界暑濕令人感到四肢困倦、食慾不振、胸脘痞悶、心煩、身熱等。

芒種飲食 添苦增酸

鄭智仁建議芒種時節，應以清暑利濕為主，輔以益氣健脾。適當吃苦味的食物，有清熱解暑燥濕的功效，例如苦瓜、芥蘭、蕎麥及生菜等。酸味的食物，具有生津止渴、開胃、斂汗的作用，可適當增酸如進食番茄、山楂、檸檬、葡萄、烏梅、士多啤梨之類的食物。

芒種養生 4大宜忌

鄭智仁提醒芒種養生，可依以下方法進行：

1. 宜晚睡早起：可順應晝長夜短的季節特點，晚睡早起。

2. 宜午睡小休：中午期間可以午睡15至30分鐘，以舒緩疲勞。

3. 出汗忌冷水沐浴：出汗後，衣服應勤於洗換，忌立即用冷水洗澡，注意不要吹風或露天睡卧。

4. 多菜少肉忌寒涼：避免過量食用寒涼食品、過多食肉，飲食宜多吃蔬菜生果。食物宜清淡、質軟，不可過多攝入高熱量食物。

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