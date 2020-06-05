芒種食譜：冬瓜陳皮鴨湯 清熱健脾
文章日期：2020年06月05日
今日（5日）是二十四節氣的芒種，註冊中醫鄭智仁推介適合此時飲用的「冬瓜陳皮鴨湯」，利水滲濕，清熱健脾。冬瓜味甘淡性涼，有清熱化痰、除煩止渴、利尿消腫等功效；鴨味甘鹹，性寒，有養胃生津、止咳消積、清熱健脾等功效。
冬瓜陳皮鴨湯（3-4人分量）
材料：
老鴨 半隻（約500克）
冬瓜 1斤
陳皮 1小塊
芡實 20克
生薏米 20克
生薑 3片
米酒 1湯匙
葱 2條
芫荽 2棵
鹽 適量
水 6碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
做法：
1. 芡實和薏米洗淨，用清水浸泡1小時。
2. 老鴨洗淨，斬件，氽水撈起，備用。
3. 冬瓜洗淨，連皮切塊。
4. 陳皮洗淨，浸軟刮瓤。
5. 煮沸清水，加入所有材料和米酒，大火煮20分鐘，轉小火煲一個半小時，加鹽調味即可。
註：以上食療只供參考，各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。
文：黃詠賢 wywong@mingpao.com
二十四節氣養生系列：link.mingpao.com/51614.htm
‧芒種．二十四節氣：天氣濕熱食慾不振易疲倦 中醫教按4穴位助提神祛濕
【中醫教路】：link.mingpao.com/48049.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm