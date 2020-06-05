芒種食譜：冬瓜陳皮鴨湯　清熱健脾

冬瓜味甘淡性涼，有清熱化痰、除煩止渴等功效；鴨味甘鹹，性寒，有養胃生津、清熱健脾等功效。（資料圖片／明報製圖）

今日（5日）是二十四節氣的芒種，註冊中醫鄭智仁推介適合此時飲用的「冬瓜陳皮鴨湯」，利水滲濕，清熱健脾。冬瓜味甘淡性涼，有清熱化痰、除煩止渴、利尿消腫等功效；鴨味甘鹹，性寒，有養胃生津、止咳消積、清熱健脾等功效。

冬瓜陳皮鴨湯（3-4人分量）

材料：

老鴨 半隻（約500克）

冬瓜 1斤

陳皮 1小塊

芡實 20克

生薏米 20克

生薑 3片

米酒 1湯匙

葱 2條

芫荽 2棵

鹽 適量

水 6碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

做法：

1. 芡實和薏米洗淨，用清水浸泡1小時。

2. 老鴨洗淨，斬件，氽水撈起，備用。

3. 冬瓜洗淨，連皮切塊。

4. 陳皮洗淨，浸軟刮瓤。

5. 煮沸清水，加入所有材料和米酒，大火煮20分鐘，轉小火煲一個半小時，加鹽調味即可。

註：以上食療只供參考，各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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