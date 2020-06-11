物理性防曬vs.化學性防曬　皮膚科醫生教睇成分減致敏機會

防曬日日都要用，應如何選擇？皮膚科專科醫生胡惠福接受明報網站訪問時表示，防曬產品主要分為物理性及化學性，部分會混合物理性及化學性防曬成分，購買時應看清楚。

避用含香料防腐劑產品

胡惠福稱，留意成分就能分辨屬於物理性防曬產品還是化學性防曬產品，並提醒應盡量選用不含香料及防腐劑如甲基異噻唑啉酮（methylisothiazolinone，簡稱MIT）、Parabens等的防曬霜，以減低致敏風險。他建議使用前先在耳背或手背上作皮膚測試，觀察有否出現過敏反應才作使用。

物理性防曬

主要成分：氧化鋅（Zine oxide）、二氧化鈦（Titanium oxide）等

原理：透過反射或分散紫外線等方式，避免皮膚受到傷害。

優點：性質相對溫和，較少機會造成敏感。

缺點：顏色偏白，質地黏稠，較難使用。

化學性防曬

主要成分：阿伏苯宗（Avobenzone）、氧苯酮（Oxybenzone）等

原理：將紫外線吸收，轉化成熱能釋放出來，藉此降低紫外線對皮膚的傷害。

優點：質地稀薄，塗後感覺較清爽。

缺點：刺激性較大，容易引起過敏。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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