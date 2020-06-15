Green Monday食譜：精進五色糉　一塊糉葉包到尾【短片】

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

端午節快到，想應節食素糉？精進料理師林雲中，分享精進五色糉食譜。五色糉分量不會過多，毋須用任何繩或鹹水草，用一塊糉葉就包到，簡單易做。

精進五色糉

材料：（8人分量）

糯米 200克

鷹嘴豆 75克

甘筍 75克

新鮮舞茸 40克

調味猴頭菇 50克

乾冬菇 5隻

調味：

醬油 2大匙（1大匙約15毫升）

味醂風調味料 2大匙

麻油 1小匙（1小匙約5毫升）

海鹽 少許

精進出汁 100毫升

精進出汁材料：

乾冬菇 2隻

昆布 1小塊

水 1000毫升

製法：

1. 糯米洗淨浸泡4小時，鷹嘴豆浸泡2至3小時，乾糉葉用水浸泡最少1晩，備用。

2. 甘筍洗淨切粒，舞茸洗淨撕碎，猴頭菇洗淨切粒，乾冬菇浸至軟身後切絲，備用。

3. 乾冬菇及昆布加水浸8小時，製成精進出汁（編按：湯底），備用。

4. 用少許油以中火炒甘筍、舞茸、冬菇、猴頭菇及鷹嘴豆，加入海鹽。

5. 放入糯米炒，然後加入餘下調味料（包括醬油、麻油及100毫升精進出汁）再炒，放涼備用。

6. 糉葉滑面向上平放，其中一邊向下方接，轉一圈，放入餡料，然後順方向摺，將末端糉葉攝入即可。

7. 隔水蒸35分鐘，即成。

小貼士：餡料可隨個人喜好加入如牛蒡、筍等食材。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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