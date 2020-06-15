Green Monday食譜：精進五色糉 一塊糉葉包到尾【短片】
文章日期：2020年06月15日
端午節快到，想應節食素糉？精進料理師林雲中，分享精進五色糉食譜。五色糉分量不會過多，毋須用任何繩或鹹水草，用一塊糉葉就包到，簡單易做。
精進五色糉
材料：（8人分量）
糯米 200克
鷹嘴豆 75克
甘筍 75克
新鮮舞茸 40克
調味猴頭菇 50克
乾冬菇 5隻
調味：
醬油 2大匙（1大匙約15毫升）
味醂風調味料 2大匙
麻油 1小匙（1小匙約5毫升）
海鹽 少許
精進出汁 100毫升
精進出汁材料：
乾冬菇 2隻
昆布 1小塊
水 1000毫升
製法：
1. 糯米洗淨浸泡4小時，鷹嘴豆浸泡2至3小時，乾糉葉用水浸泡最少1晩，備用。
2. 甘筍洗淨切粒，舞茸洗淨撕碎，猴頭菇洗淨切粒，乾冬菇浸至軟身後切絲，備用。
3. 乾冬菇及昆布加水浸8小時，製成精進出汁（編按：湯底），備用。
4. 用少許油以中火炒甘筍、舞茸、冬菇、猴頭菇及鷹嘴豆，加入海鹽。
5. 放入糯米炒，然後加入餘下調味料（包括醬油、麻油及100毫升精進出汁）再炒，放涼備用。
6. 糉葉滑面向上平放，其中一邊向下方接，轉一圈，放入餡料，然後順方向摺，將末端糉葉攝入即可。
7. 隔水蒸35分鐘，即成。
小貼士：餡料可隨個人喜好加入如牛蒡、筍等食材。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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