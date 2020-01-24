消委會‧驅蚊劑｜驅蚊產品使用5注意　消委會提醒DEET可溶隨身膠質物品

消費者委員會（消委會）檢視市面驅蚊產品，指出美國疾病預防及控制中心（CDC）列舉的驅蚊活性成分包括5種：DEET（避蚊胺）、Picaridin、IR3535、PMD及IBI-246，使用驅蚊劑時要注意5大事項。

‧驅蚊成分會溶掉膠質物件

消委會指出，DEET和IR3535可溶解膠質物品或部分合成纖維，若手部沾上含這些成分的驅蚊劑，再接觸外層含膠質部件的物品（如相機、手機、手袋、膠框眼鏡、衣服等)，都有可能造成損壞。

‧孕婦使用DEET濃度低於30% 兒童低於10%

孕婦或授乳媽媽應使用DEET濃度不多於30%的驅蚊劑；授乳媽媽接觸嬰兒或餵奶前，要徹底清潔以免嬰兒吃下殘餘的DEET。若於兒童皮膚上使用含DEET的驅蚊劑，濃度不應超過10%；6個月或以下嬰兒不應用含DEET的驅蚊劑。

‧勿直接噴面上

注意不要把驅蚊劑直接噴在面上或頸項，應先噴在手掌，然後才塗搽於面和頸部位置。勿塗於眼、口、鼻及傷口位置，免刺激眼睛、皮膚或誤食，更要避免塗抹於嬰兒手上以免誤食。

‧返室內後清洗兒童皮膚

返回室內後，最好先以梘液及清水洗淨已塗上驅蚊劑的兒童皮膚。

‧先用防曬 待約15至30分鐘才塗驅蚊劑

CDC不建議同時使用防曬和驅蚊產品，宜先塗防曬產品待約15至30分鐘至完全吸收並乾透，才塗上驅蚊產品。

消委會報告：7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10% 兒童應避免使用（附名單）

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