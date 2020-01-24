消委會·雪糕｜阿波羅一款雪糕總含菌量超標　KFC一款新地大腸菌群量超標

消委會測試市面29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，發現2個樣本分別檢出總含菌量和大腸菌群含量超出本港法例上限。（消委會圖片／何芍盈製圖）

消委會測試市面29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，發現1款樣本檢出總含菌量超出本港法例上限，1款樣本大腸菌群含量超出本港法例上限。另有2款非預先包裝冰涷甜點樣本檢出不可添加於以乳類及脂肪為主的甜品的防腐劑山梨酸。

消委會測試發現，「阿波羅」薄荷朱古力特級雪糕的總含菌量為每克含58,000個細菌，超出《冰凍甜點規例》中，任何供出售的冰凍甜點，總含菌量每克不可多於50,000個細菌的規定。KFC特選牛乳朱古力曲奇新地檢出每克含280個大腸菌群，超出每克不可多於100個大腸菌群的標準。數據雖不代表會引起食物中毒，但反映樣本的衛生情況欠理想。

麥當勞一款新地、Sweets House CHA CHA一款軟雪糕含山梨酸

2款非預先包裝冰凍甜點「McDonald's」朱古力脆皮草莓新地（底層士多啤梨醬）及「Sweets House CHA CHA」豪華版軟雪糕，分別檢出含每公斤57及123毫克山梨酸。消委會稱，山梨酸屬低毒性，就樣本檢出的含量而言，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。由於該次測試未能確定山梨酸的來源，消委會已將相關資料轉交食安中心跟進。

《食物內防腐劑規例》中列明，山梨酸作為防腐劑不可添加於以乳類和脂肪為主的甜品，但部分加入其他配料組合製成的冰凍甜點屬於合成食物，需要參考個別成分的防腐劑使用規定，評定合成食物是否符合規例。

4款雪糕沒有檢出細菌：

·「MÖVENPICK」Vanilla Dream Ice Cream

·「阿波羅」朱古力味冰凍甜點

·「XTC GELATO」朱古力意式雪糕

·「GODIVA」黑巧克力軟雪糕（非預先包裝）

消委會報告：19款雪糕屬「高糖」食物 2款非預先包裝樣本含菌量超標（附名單．短片）

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