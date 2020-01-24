OL閨蜜下午茶之選：Chantecaille X 香港港麗酒店　歎Wild Beauty下午茶送護膚品

Chantecaille與香港港麗酒店樂聚廊合作，即日起以非洲熱帶草原及野生動物為主題，推出Wild Beauty下午茶。鹹點有意式醬汁鱈魚、巴馬火腿甜包、煙三文魚及魚籽多士、迷你菠菜撻、以青瓜包裹的忌廉芝士菠菜三文治、香草番茄扁麵包。甜點包括印有大象及獅子圖案的牛油曲奇、豹紋黑芝麻法式小圓餅、杏仁開心果焦糖布丁撻、蜜桃薰衣草奶油蛋糕、士多啤梨及檸檬拿破崙蛋糕，以及蜜桃Melba Cup配雲呢拿忌廉。下午茶隨餐可選Lavazza咖啡、Tea WG茗茶、Peach Fizzante冰茶或Peach Spritz雞尾酒。

惠顧下午茶可每人免費獲贈一份價值1,215元的Chantecaille Wild Beauty尊貴護膚體驗套裝（包括花妍全效卸妝乳8ml、花妍調理保濕霜8ml、花妍抗敏保濕乳8ml、抗污染防護乳液8ml、納米黄金能量眼霜3ml、Chantecaille $100現金禮券及旗艦店護理首次體驗禮遇），數量有限，送完即止。

Wild Beauty下午茶@香港港麗酒店

供應期：即日至2020年9月6日

供應時間：下午3時至5時30分

價錢：一位$338、兩位$558（另收加一服務費）

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層樂聚廊

查詢電話：2822 5777

網站：ConradDining.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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