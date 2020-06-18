荷花睡蓮分不清？樹博士詹志勇教睇葉形：荷花葉完整　睡蓮有裂縫

睡蓮，屬於浮葉植物，圓形葉片浮在水面，有一條裂縫從葉緣延伸至近葉中間。葉面可沾濕，全年常綠。（漁農自然護理署香港濕地公園網頁圖片）

荷花的葉子和花都會挺出水面，葉片表面可抗水抗污，水分會結成水珠不會沾濕葉面。（康樂及文化事務署網頁圖片）

香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇（圖片由受訪者提供）

荷花每年夏天盛開，惟荷花與睡蓮，不少人都混淆不清。人稱「樹博士」的香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇表示，荷花（亦稱蓮花，Lotus）是蓮科蓮屬蓮種，而睡蓮（Water Lily）是睡蓮科睡蓮屬睡蓮種，兩種是完全不同的植物。荷花顏色大多為紅、白、黃；只有睡蓮有藍及紫色。

荷花紅白黃為主 伸出水面較高

荷花，屬於挺水植物，荷葉有梗使荷葉生長於浮水或水面上，葉形完整。葉片表面可抗水抗污，水分會結成水珠不會沾濕葉面；到了秋天荷葉就會枯死，近春夏再生出新葉。

荷花相比睡蓮，荷花伸出水面較高，開花期為6月至8月，花期只得3至4天。

詹志勇說，《詩經》最早用荷花這個名字，〈國風〉內有詩句「山有扶蘇，隰有荷華」，意為山上有茂盛的扶蘇，池裏有美艷的荷花。

睡蓮有藍及紫色 花朵晝開夜閉

睡蓮，屬於浮葉植物，圓形葉片浮在水面，有一條裂縫從葉緣延伸至近葉中間。葉面脆弱可沾濕，全年常綠。

睡蓮的花朵，生長得較貼近水面，大部分品種是夏或秋季開花，小部分於春或冬季開花。

詹志勇指出，睡蓮之所以得名，是因為花朵會在日間開放、傍晚閉合，就像晚上要休息一般，但有小部分則剛好相反是晝閉夜開。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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