糉葉知多啲：竹葉、荷葉、柊葉、露兜葉 廚藝導師講解4糉葉特色
文章日期：2020年06月22日
端午節包糉吃糉應節，常言糉子能滲出清香，靠的正是幾片糉葉。中華廚藝學院總教導員（中菜－港粵）陳俊雄表示，各地的糉葉大多是就地取材，視乎當地常見植物取其葉子包糉，例如廣東常見的竹葉及荷葉、肇慶的柊葉、中山的露兜葉、北方多用粟米葉、東南亞多用芭蕉葉等。陳俊雄講解4款糉葉的特色：
竹葉、荷葉、柊葉、露兜葉各有特色
竹葉較為堅韌，可防止蒸糉時餡料爆開，多用作包糉，帶竹葉清香。本港常用於製作廣東糉，一隻糉通常需要3至5塊竹葉。
荷葉清香怡人，葉面較大，可一塊葉包起所有食材。本港較常用於包糯米雞或裹蒸糉。
柊葉有獨特香味，纖維較厚，不易破損。由於葉面較大，本港常用來包肇慶裹蒸糉，一隻糉至少需2至3塊柊葉包裹餡料。
露兜葉葉形較長，邊緣鋒利，葉背有鈎齒，故要先洗淨去刺才能使用。一隻糉只需一塊露兜葉，將葉捲成長的圓筒形，再包入餡料。通常中山露兜糉較上海糉長身，接近一呎長。
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