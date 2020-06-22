糉葉知多啲：竹葉、荷葉、柊葉、露兜葉　廚藝導師講解4糉葉特色

露兜樹是常見的海岸植物，由於果實外形與菠蘿非常相似，所以又稱「假菠蘿」。（漁農自然護理署香港濕地公園網站圖片）

端午節快到，不少人在家包糉應節。常言糉子能滲出清香，靠的就正是幾片糉葉。（資料圖片）

端午節包糉吃糉應節，常言糉子能滲出清香，靠的正是幾片糉葉。中華廚藝學院總教導員（中菜－港粵）陳俊雄表示，各地的糉葉大多是就地取材，視乎當地常見植物取其葉子包糉，例如廣東常見的竹葉及荷葉、肇慶的柊葉、中山的露兜葉、北方多用粟米葉、東南亞多用芭蕉葉等。陳俊雄講解4款糉葉的特色：

竹葉、荷葉、柊葉、露兜葉各有特色

竹葉較為堅韌，可防止蒸糉時餡料爆開，多用作包糉，帶竹葉清香。本港常用於製作廣東糉，一隻糉通常需要3至5塊竹葉。

荷葉清香怡人，葉面較大，可一塊葉包起所有食材。本港較常用於包糯米雞或裹蒸糉。

柊葉有獨特香味，纖維較厚，不易破損。由於葉面較大，本港常用來包肇慶裹蒸糉，一隻糉至少需2至3塊柊葉包裹餡料。

露兜葉葉形較長，邊緣鋒利，葉背有鈎齒，故要先洗淨去刺才能使用。一隻糉只需一塊露兜葉，將葉捲成長的圓筒形，再包入餡料。通常中山露兜糉較上海糉長身，接近一呎長。

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