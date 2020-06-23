小心「荔枝病」｜食安中心提醒：勿空肚食荔枝　兒童每日限食5粒

荔枝當造，食物安全中心（食安中心）提醒市民，過量食荔枝可能會引發「荔枝病」，尤其不要空肚進食荔枝，更要控制食用分量，一般成年人每日勿食超過10粒，兒童不宜超過5粒。

食安中心在facebook專頁表示，有研究稱，荔枝含有兩種天然化學物質：次甘氨酸A （Hypoglycin A）和甲基環丙基甘氨酸（Methyl-cyclopropyl-glycine，簡稱MCPG），可抑制人體產生葡萄糖。內地與印度曾出現進食荔枝後低血糖個案，徵狀有頭暈惡心、肚痛、肚瀉、抽搐或血壓下降，嚴重的話甚至出現生命危險。幼童肝醣儲備較少，倘若空肚，本來血糖已偏低，進食大量茘枝有可能出現抽搐、昏迷、甚至死亡。

食茘枝食得安心5建議

為安全起見，食安中心建議食荔枝時要注意事項：

1. 向可靠店舖選購荔枝。

2. 食之前先洗乾淨雙手。

3. 在流動清水下輕輕刷洗荔枝，之後才剝皮食用。

4. 控制每次進食荔枝分量：一般成人每日不要超過300克（約10粒），兒童每次不宜超過5粒。

5. 勿空腹進食。

資料來源：食物安全中心

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