端午食糉知多啲：古代糉供祭祀無餡料 竹筒貯米「筒糉」流傳至今
文章日期：2020年06月25日
端午節包糉吃糉應節，古代的糉不是用糉葉包裹？味道又如何？嶺南大學中文系講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩翻查古籍話你知。
後改用葉片包糉
最初的做法是以竹筒為糉，又名筒糉，《佩文韻府》提到，楚人於端午節，「以竹筒貯米」來祭祀屈原，現在仍有流傳。
後來於竹筒以外，改以各種植物的葉片包糉，主要是就地取材，部分地區會以較常見的不同種類葉片包裹，例如：菰葉、柊葉、箬葉和葦葉。此外，竹筒或不同葉片包糉，會影響糉的味道。
早期糉純用米製作
糉早期應純粹用米來製作，古籍亦大多只提到用米為材料，因為糉最初意義為祭祀，後來傾向於食用，才添加更多食材。《廣群芳譜》提到，糉會以栗子和棗為餡料。《廣東通志》提到，糯米最常用於製作鹹、甜糉，另有灰水糉，又叫作鹼水糉。《北戶錄》記載，當時會用蜜漬的甘蕉（即是大蕉）、楊梅作糉。《廣州府志》提到肉糉裏面放蘇木條，令中間染成紅色。
編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com
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